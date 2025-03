Esposan a reportera en Cabildo de Cadereyta; municipio investiga

"De acuerdo a las versiones de nuestro personal de seguridad, la periodista Ronquillo se vio involucrada en un conato de discusión verbal con terceras personas, por lo que tuvo que ser retirada por una mujer policía hacia la planta baja del edificio".

"Quiero señalar que al momento de dicha acción me encontraba en mi oficina atendiendo los pendientes diarios por lo que no me enteré hasta después de los hechos ocurridos, los cuales repruebo y no estoy de acuerdo en la forma en que sucedieron".