‘House of the Dragon 3’ ya tiene fecha y lanza tráiler épico

La tercera temporada de House of the Dragon ya tiene fecha oficial de estreno para el próximo 21 de junio de 2026, según confirmó HBO junto con el lanzamiento de un nuevo tráiler que adelanta una entrega más intensa, violenta y ambiciosa.

La serie, que también estará disponible en Max, regresará con ocho episodios que se emitirán semanalmente hasta el 9 de agosto, en lo que será la penúltima temporada de la historia.

La guerra entra en su fase más brutal

El avance oficial ha generado gran expectativa al mostrar la escalada definitiva de la guerra civil Targaryen, conocida como la Danza de los Dragones.

En el tráiler se anticipan batallas a gran escala por tierra, mar y aire, así como momentos clave como la esperada Batalla del Gaznate.

El showrunner Ryan Condal describió esta nueva entrega como “la temporada más grande, oscura y llena de acción”, destacando el protagonismo de los dragones y el aumento en la intensidad narrativa.

La tercera temporada contará nuevamente con Emma D'Arcy como Rhaenyra Targaryen, Matt Smith como Daemon Targaryen y Olivia Cooke en el papel de Alicent Hightower.

También regresan Ewan Mitchell como Aemond Targaryen, Tom Glynn-Carney como Aegon II y Steve Toussaint como Corlys Velaryon, entre otros personajes clave en el conflicto.

Nuevos rostros en Westeros

Entre las incorporaciones destacan James Norton como Ormund Hightower, Tommy Flanagan como Lord Roderick Dustin y Dan Fogler como Ser Torrhen Manderly.

Estos nuevos personajes jugarán un papel relevante en el desarrollo de la guerra, que promete decisiones estratégicas, traiciones y consecuencias devastadoras.

Basada en la obra “Fuego y Sangre” de George R. R. Martin, la serie continúa explorando el conflicto interno de la Casa Targaryen, llevando la narrativa hacia su punto más crítico.

Con un tono más oscuro y emocional, la nueva temporada promete profundizar en las consecuencias de la lucha por el Trono de Hierro, en un escenario donde las alianzas se rompen y la guerra lo consume todo.

El estreno marca uno de los lanzamientos más esperados del año en televisión, con una producción que busca superar el éxito de sus entregas anteriores.





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