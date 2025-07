Exigen justicia para victima de accidente por bache en Guadalupe

A dos años de un accidente que le cambió la vida a Eduardo Rocha, vecinos y familiares exigieron justicia a autoridades municipales por la presunta negligencia de la administración pasada.

Y es que el joven de 21 años sufrió un aparatoso siniestro vial a causa de un bache en la avenida Morones Prieto a la altura del Puente Guadalupe en 2023 que lo dejó en silla de ruedas y con múltiples lesiones.

Este martes 15 de julio, que se cumplen dos años del accidente, al menos 20 personas se congregaron en el puente peatonal frente al estadio BBVA sobre la avenida Pablo Livas en Guadalupe para partir un pastel simbólico y exigir la atención del actual alcalde, Héctor García.

Durante esta manifestación pacífica, el abogado encargado del caso, Candelario Maldonado, relató que existe un proceso legal desde hace un año contra la administración pasada, encabezada por Cristina Díaz.

Siendo que al solicitar una reparación de daños minimizaron la responsabilidad del ayuntamiento argumentando que no existió el bache y que Eduardo Rocha no portaba casco, a pesar de que existe evidencia que muestra lo contrario.

“Lo que nos ofende tanto a Eduardo como a su familia han sido las contestaciones del Municipio encargado de la administración pasada, que el bache no existió, cuando hay un video, que Eduardo no traía casco, cuando en el mismo video se ve la policía levantando el casco.

“Él (Eduardo Rocha) es un guerrero, está en terapia y está trabajando con el apoyo de su familia para salir adelante. Y hemos iniciado ya los procedimientos legales, administrativos”, mencionó Maldonado.

Para Eduardo Rocha, el continuar con las rehabilitaciones puede significar un cambio en su calidad de vida, a pesar de que en un principio los diagnósticos médicos no le daban esperanza de volver a moverse.

El ayuntamiento de Guadalupe se mostró diligente y ayudó por un tiempo con sus tratamientos; sin embargo, de un momento a otro le retiraron el apoyo. Hoy Rocha tiene que valerse por sus propios medios para realizar sus ejercicios de rehabilitación.

“Al principio me dijeron que toda la vida iba a estar como una piedra, pero con investigación e insistencia descubrí que con rehabilitaciones puedo tener una mejora, no al 100%, pero tal vez un 80 o 70; eso ya es algo que me permite trabajar en algo.

“Las rehabilitaciones antes me llevaban a varios centros, pero de repente se cortó la comunicación con el cambio de administración y ya tengo que hacer mi rehabilitación yo solo en casa”, mencionó Rocha.

Eduardo Rocha, a quien un bache en el camino le truncó sus actividades favoritas como practicar futbol americano, salir a pasear, trabajar o hasta moverse con libertad, pidió al actual edil de Guadalupe que tenga “empatía” por su situación.

