Presupuesto de Nuevo León queda a modo del PRIAN

La Comisión de Presupuesto del Congreso de Nuevo León, dominada por las bancadas del PRI y PAN, concluyó una maratónica sesión de casi seis horas aprobando el Paquete Fiscal 2026 con fuertes modificaciones que buscan inflar los presupuestos de organismos que controlan y recortar recursos clave para el Ejecutivo.

Los partidos de oposición avanzaron en los dictámenes que descartan el alza al Impuesto Sobre Nómina (ISN) y la solicitud de endeudamiento.

El presupuesto total aprobado por la Comisión asciende a $160 mil 952 millones 247 mil 206 pesos. Esta cifra contrasta significativamente con el proyecto original remitido por el Gobierno del Estado, que ascendía a $179 mil 494 millones de pesos e incluía una solicitud de deuda de $14,000 millones.

La votación en la Comisión se saldó con los votos a favor de PAN y PRI, y en contra de las bancadas de Movimiento Ciudadano, Morena y PVEM.

El ángulo principal de la controversia es la supuesta maniobra del PRI y PAN para "inflar " los presupuestos de los organismos autónomos y dependencias que se encuentran bajo su control político, a la vez que se recortan fondos al Estado.

La Comisión de Presupuesto, presidida por la diputada Lorena de la Garza (PRI), defendió su postura, asegurando que el proceso fue exhaustivo y responsable.

“Vamos por un presupuesto sin nuevos impuestos, sin deuda a ciegas y con respaldo a quienes trabajan”, señaló De la Garza, reafirmando el rechazo al aumento del Impuesto Sobre Nómina y a endeudar al estado sin información clara.

La bancada de Movimiento Ciudadano, por su parte, criticó severamente la forma en que se realizaron las modificaciones. La diputada Melisa Peña explicó el voto en contra de su partido:

“Exige análisis profundo y responsabilidad institucional, no de decisiones apresuradas ni recortes aislados que rompen el equilibrio del conjunto... Nuestro voto en contra no desconoce la importancia de fortalecer las finanzas públicas del Estado... por el contrario parte de la convicción de que la eficiencia presupuestal y la eficiencia recaudatoria son la señal más clara de finanzas sanas”, puntualizó Peña.

Los dictámenes, que también reforman las leyes de Ingresos de los Municipios y la de Control Vehicular, serán llevados al Pleno del Congreso este miércoles para su votación final, donde se espera la continuidad del enfrentamiento político-presupuestal.

Suben participaciones

Este martes se aprobó por mayoría una reforma clave para los municipios del estado.

Se dictaminó a favor de la propuesta de reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria, presentada por los Alcaldes de Monterrey, San Nicolás y Escobedo.

Esta reforma incrementa del 20 al 25 por ciento el monto de las participaciones federales que el Estado reparte a los municipios.

Esto significará que los ayuntamientos recibirán aproximadamente $2,500 millones de pesos extras.

