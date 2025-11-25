Cerrar X
Samuel_Garcia_d757cabb4a
Nuevo León

Expande Samuel programa 'Apoyamos a las Mujeres' a Cadereyta

El gobernador destacó avances clave de su administración, incluyendo un gabinete paritario, la expansión de Centros Violeta y estancias infantiles

  • 25
  • Noviembre
    2025

En una jornada enfocada en el desarrollo social y la infraestructura educativa, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezó la entrega de tarjetas del programa “Ayudamos a las Mujeres” e inauguró una nueva cancha deportiva como parte de la estrategia estatal rumbo al Mundial 2026.

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el mandatario subrayó que el apoyo económico de $2,000 pesos mensuales tiene como objetivo brindar libertad financiera a jefas de familia y cuidadoras.

“Esto nada más es para las mujeres, $2,000 mensuales para que nunca más dependan de un hombre. Solas, dignas, fuertes”, declaró García Sepúlveda.

WhatsApp Image 2025-11-25 at 3.31.06 PM.jpeg

Acompañado por la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, y el alcalde Carlos Rodríguez, el gobernador destacó avances clave de su administración, incluyendo un gabinete paritario, la expansión de Centros Violeta y estancias infantiles, así como una reducción reportada del 44% en feminicidios. La meta del programa es beneficiar a 160,000 mujeres en todo Nuevo León.

Infraestructura “Ponte Mundial”

Como parte de su gira, García Sepúlveda visitó la Secundaria 01 “Profr. Emilio Rodríguez Cortés” para inaugurar la cancha número 345 de las 500 proyectadas dentro de la estrategia “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”.

La obra, que representó una inversión de $10 millones de pesos, busca fomentar la activación física y la integración escolar. Durante el evento, el Gobernador motivó a los estudiantes prometiendo llevar al equipo ganador del partido inaugural a un juego de repechaje en el Estadio BBVA.


