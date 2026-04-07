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Nuevo León

Explora NL oportunidades de crecimiento con Panasonic Corporation

El gobernador Samuel García se reunió con directivos de la empresa para revisar operaciones en el estado y analizar oportunidades en energía y manufactura

  • 07
  • Abril
    2026

En el cierre de su agenda en Japón, el gobernador Samuel García sostuvo una reunión con directivos de Panasonic Holdings Corporation para conocer el estado actual de sus operaciones en Nuevo León y sus perspectivas de expansión.

Durante el encuentro, la compañía compartió su visión estratégica enfocada en sectores de alto crecimiento como baterías, almacenamiento de energía y soluciones industriales, áreas en las que el Estado busca consolidarse como referente.

Panasonic cuenta con una presencia sólida en Nuevo León, con operaciones en municipios como Apodaca y General Escobedo, donde participa en la manufactura de componentes electrónicos y sistemas para la industria automotriz, además de integrarse activamente al ecosistema industrial de la entidad.

La reunión permitió reforzar el diálogo con una de las empresas tecnológicas más importantes a nivel global.


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