Finanzas

Dow Jones a la baja ante reunión de Reserva Federal: Wall Street

La caída del principal indicador estuvo impulsada por las acciones de las aseguradoras médicas, mismas que registraron datos bajos al inicio de la jornada

  • 27
  • Enero
    2026

Ante la primera reunión de la Reserva Federal (FED), Dow Jones reportó una perdida del 0.79%, lo que estableció este martes una apertura mixta de Wall Street.

La caída del principal indicador estuvo impulsada por las acciones de las aseguradoras médicas, mismas que registraron datos bajos al inicio de la jornada.

Entre los más destacados se encuentra la caída del 18.89%, UnitedHealth Group, la aseguradora que más afiliados del programa federal. 

Así abren las acciones durante esta jornada en Wall Street

De acuerdo con la información proporcionada por la agencia EFE, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: baja 0.79% hasta 49,022 unidades
  • S&P 500: sube 0.21% hasta 6,956 unidades
  • Nasdaq: sube 0.51% hasta 23,721 unidades

Reserva Federal celebrará primer encuentro de 2026

La reunión se celebrará este martes y miércoles como parte del primer encuentro de este año, el cual podría mantener sin cambio los tipos de interés pero con sospechas de recortes.

Esto sucede después de que The Wall Street Journal notificará el avance del presidente Donald Trump por mantener sin cambios las tarifas de las aseguradoras.

Por su parte, el sector automotriz subió un 5.62% hasta 83,92 dólares por acción, tal y como le sucedió a General Motors. Después de que el mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos registró pérdidas trimestrales de hasta 3,300 millones de dólares.

Inversionistas también se encuentran pendientes del impacto entre la Unión Europea e India, la cual puede estar en pie de las nuevas alianzas por las amenazas arancelarias de Trump.

 


