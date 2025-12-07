Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Agua_y_Drenaje_adquiere_credito_de_300_mdp_para_infraestructura_aad5e8c867
Nuevo León

NADBank financia $300 millones para obras de Agua y Drenaje

Eduardo Ortegón destacó que el proyecto busca modernizar infraestructura crítica, reducir fallas operativas y fortalecer la confiabilidad del servicio

  • 07
  • Diciembre
    2025

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y el Banco de Desarrollo de América del Norte firmaron un contrato de crédito por 300 millones de pesos, destinado a fortalecer infraestructura estratégica de agua potable y alcantarillado de la Zona Metropolitana.

Esto sucedió en la sede del Banco en San Antonio, donde se concretó dicho crédito a través de COFIDAN, tal y como lo establece la Ley de Disciplina Financiera.

Agua y Drenaje adquiere crédito de $300 mdp para infraestructura.png

Este proyecto contempla la rehabilitación y ampliación de aproximadamente 18 kilómetros del Anillo de Transferencia II, así como la construcción de tres tanques de almacenamiento de 10,000 m³.

El Director General de la Paraestatal, Eduardo Ortegón destacó que el proyecto busca modernizar infraestructura crítica, reducir fallas operativas y fortalecer la confiabilidad del servicio.

El costo total de la inversión se estima en 1,934 millones de pesos, de los cuales, el financiamiento del NADBank cubrirá el 15.5%, mientras que el resto podría provenir de otros mecanismos de crédito.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Confirma_Rosalia_fechas_y_precios_de_su_LUX_Tour_2026_en_Mexico_74f8c90d01
Anuncia Rosalía costos de su LUX Tour 2026 en México
deportes_sergio_ramos_6cc5bac4e1
'Ramos no regresará con Rayados para el Clausura': Tato Noriega
Whats_App_Image_2025_12_08_at_6_39_12_PM_035807693b
Autoriza Monterrey nomenclatura de Calzada Mauricio Fernández
publicidad

Últimas Noticias

Confirma_Rosalia_fechas_y_precios_de_su_LUX_Tour_2026_en_Mexico_74f8c90d01
Anuncia Rosalía costos de su LUX Tour 2026 en México
Whats_App_Image_2025_12_08_at_9_57_11_PM_48dfb1708e
Aseguran tráiler con pipa de combustible sin documentación
Whats_App_Image_2025_12_08_at_9_50_59_PM_1ac7f441d7
Refuerzan operativos contra el alcohol al volante
publicidad

Más Vistas

escena_eduardo_manzano_corona_da09b9d6ef
Zully Keith rinde homenaje a Eduardo Manzano en su funeral
Avanza_Tigres_a_la_final_tras_empatar_con_Cruz_Azul_6172e67b8b
Avanza Tigres a la final tras empatar con Cruz Azul
deportes_toluca_701947726d
Héctor Herrera estalla en redes tras broma de Toluca a Rayados
publicidad
×