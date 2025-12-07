NADBank financia $300 millones para obras de Agua y Drenaje

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y el Banco de Desarrollo de América del Norte firmaron un contrato de crédito por 300 millones de pesos, destinado a fortalecer infraestructura estratégica de agua potable y alcantarillado de la Zona Metropolitana.

Esto sucedió en la sede del Banco en San Antonio, donde se concretó dicho crédito a través de COFIDAN, tal y como lo establece la Ley de Disciplina Financiera.

Este proyecto contempla la rehabilitación y ampliación de aproximadamente 18 kilómetros del Anillo de Transferencia II, así como la construcción de tres tanques de almacenamiento de 10,000 m³.

El Director General de la Paraestatal, Eduardo Ortegón destacó que el proyecto busca modernizar infraestructura crítica, reducir fallas operativas y fortalecer la confiabilidad del servicio.

El costo total de la inversión se estima en 1,934 millones de pesos, de los cuales, el financiamiento del NADBank cubrirá el 15.5%, mientras que el resto podría provenir de otros mecanismos de crédito.

