Clausuran casino clandestino en Nava, Coahuila; hay una detenida

Un casino que operaba de manera ilegal en el municipio de Nava, Coahuila, fue clausurado durante un operativo coordinado por autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La intervención se llevó a cabo luego de que se confirmó que el establecimiento no contaba con los permisos ni la documentación necesaria para su funcionamiento. De acuerdo con la normativa vigente en el estado, este tipo de negocios tiene restringida su operación.

Establecimiento sin razón social, ni licencias

El inmueble fue localizado en el cruce de las calles Rosales e Ignacio Allende. Durante la inspección, las autoridades constataron que el local no tenía razón social ni licencias de funcionamiento.

En el interior fueron aseguradas diversas máquinas de juego tipo jackpot, utilizadas para realizar apuestas. Trascendió que el casino llevaba varios días operando de manera irregular.

Durante el operativo fue detenida una mujer que se encontraba a cargo del establecimiento al momento de la intervención, quien fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

