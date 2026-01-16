Fiscalía de NL descarta desaparición forzada de Leonardo Escobar

El fiscal general del estado de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que la Fiscalía mantiene una búsqueda coordinada tras la denuncia por la desaparición del ciudadano colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios, quien fue visto por última vez el 2 de enero en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, luego de haber sido detenido y sancionado administrativamente en el municipio de Apodaca.

Fiscalía refuerza búsqueda con policías municipales

En entrevista, el fiscal detalló que desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de la denuncia, las autoridades iniciaron trabajos de localización de manera conjunta, y que este día se sumaron las policías preventivas de Apodaca y Pesquería para reforzar la búsqueda en los últimos lugares donde se tuvo rastro del colombiano.

Autoridades responden a manifestaciones de la comunidad académica

Respecto a los señalamientos de maestros y alumnos que han acudido a manifestarse para exigir avances en el caso, Flores Saldívar aseguró que las autoridades continúan trabajando de forma permanente y coordinada para esclarecer lo ocurrido.

Análisis de cámaras apunta a la zona metropolitana

Sobre la posibilidad de que Leonardo Ariel Escobar Barrios haya abordado otro vuelo o salido por tierra a otra entidad, el fiscal señaló que la evidencia disponible hasta el momento indica que aún podría encontrarse en la zona metropolitana, información que se ha obtenido principalmente a través del análisis de cámaras de videovigilancia.

Teléfono celular fue localizado en el aeropuerto

En cuanto al teléfono celular del desaparecido, el fiscal indicó que no se tiene registro de uso, y agregó que, de acuerdo con los primeros informes, el dispositivo fue localizado entre las pertenencias encontradas en el aeropuerto.

Fiscalía descarta desaparición forzada

Al ser cuestionado sobre una posible desaparición forzada, como lo han señalado algunos de sus compañeros, el fiscal fue enfático al señalar que hasta el momento no existe evidencia que apunte en esa dirección.

Asimismo, aclaró que la información con la que cuentan indica que Leonardo Ariel Escobar Barrios sí fue detenido inicialmente por la Guardia Nacional, posteriormente puesto a disposición de autoridades municipales de Apodaca, donde se le impuso una sanción administrativa, y que tras salir de dichas instalaciones recibió sus pertenencias y fue nuevamente captado por cámaras en el aeropuerto.

Registros confirman cambio de vestimenta

Sobre las versiones que señalan que el colombiano vestía ropa distinta al momento de reaparecer en el aeropuerto, el fiscal reconoció que existen registros que así lo muestran, aunque aclaró que no se tiene precisión sobre el momento ni la razón del cambio de vestimenta.

Operativos continúan en Apodaca y Pesquería

Las autoridades continúan con los operativos de búsqueda en Apodaca, Pesquería y otras zonas cercanas, mientras avanzan las investigaciones para dar con el paradero de Leonardo Ariel Escobar Barrios.

