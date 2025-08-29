Cerrar X
20250829_03_nlyfrancia_movilidad_academica_01_d3642764a8
Nuevo León

Formaliza NL y Francia convenio para intercambio educativo

Con el objetivo de impulsar la educación internacional, el Gobierno estatal y Francia formalizaron un convenio de colaboración que para el intercambio educativo

  • 29
  • Agosto
    2025

Con el objetivo de impulsar la educación internacional, el Gobierno de Nuevo León y Francia formalizaron un convenio de colaboración que promoverá el intercambio educativo entre las Universidades Tecnológicas y Politécnicas del Estado y los Institutos Universitarios Tecnológicos (IUT) de la Université de Lorraine, durante el ciclo escolar 2025-2026.

El acuerdo consiste en:

  • Becas de intercambio.
  • Cursos de francés.
  • Capacitación docente.
  • Microcredencialización.
  • Convenios académicos.

Formaliza NL y Francia convenio para intercambio educativo

Como testigos de honor participaron el Secretario de Educación, Juan Paura García, y el Cónsul General de Francia en Monterrey, el maestro Guillaume Pierre, acompañados por Susana Canales Clariond, cónsul honoraria de Francia en Monterrey.

Este acuerdo académico y cultural entre ambos gobiernos consolida diversas iniciativas estratégicas orientadas a fortalecer la formación estudiantil, la capacitación docente y la internacionalización de las instituciones de educación superior en Nuevo León.

Durante el acto protocolario, el Secretario de Educación y el Cónsul de Francia en Monterrey despidieron a las y los estudiantes que resultaron beneficiados con la beca de movilidad para este ciclo escolar: Alisón Gutiérrez Escobedo (Energías Renovables), Yahir Marcelo Hernández Santiago, Jesús Humberto Mireles Gamboa y Marco Antonio Esquivel Alfaro (Mecatrónica). Cada uno de ellos recibió un equipo de cómputo como apoyo a su proceso formativo.

Formaliza NL y Francia convenio para intercambio educativo

Asimismo, se dio la bienvenida a las y los jóvenes que concluyeron exitosamente su intercambio en Francia durante el ciclo escolar 2024-2025: Alexandra Campos Padilla, Iris Joseline Garza de la Fuente, Julián Bernardo Leal Pérez y Francisco Javier Torres Salas, quienes también fueron beneficiados con esta beca de movilidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

samuel_sheinbaum_7966251bf6
Asistirá Samuel García al primer informe de Sheinbaum
156a068d_3709_49bb_b5fa_4862b507602f_4bc7a834c2
Atiende PC reporte de incendio en comercio de Monterrey
Whats_App_Image_2025_08_29_at_6_27_43_PM_e4dd6e3754
Presume Flores reducción de homicidios. 'No bajaremos la guardia'
publicidad

Últimas Noticias

nayib_bukele_elsalvador_presidente_0c9e091d51
Celebra Bukele los 1,000 días sin homicidios en El Salvador
EH_UNA_FOTO_2025_08_30_T153724_567_f552be6ec9
FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr.
EH_UNA_FOTO_8_11b3feba18
Pide Rosa Icela a morenistas apegarse a la austeridad
publicidad

Más Vistas

nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech
EH_DOS_FOTOS_2025_08_29_T164055_185_3a002af5b0
Influencer Lupita Villalobos de ‘Las Alucines’, se casa en España
Da_senales_de_vida_presidente_de_Capital_Tech_seguira_proyectos_836941b9ce
Da señales de vida presidente de CapitalTech; seguirá proyectos
publicidad
×