Formaliza NL y Francia convenio para intercambio educativo

Con el objetivo de impulsar la educación internacional, el Gobierno de Nuevo León y Francia formalizaron un convenio de colaboración que promoverá el intercambio educativo entre las Universidades Tecnológicas y Politécnicas del Estado y los Institutos Universitarios Tecnológicos (IUT) de la Université de Lorraine, durante el ciclo escolar 2025-2026.

El acuerdo consiste en:

Becas de intercambio.

Cursos de francés.

Capacitación docente.

Microcredencialización.

Convenios académicos.

Como testigos de honor participaron el Secretario de Educación, Juan Paura García, y el Cónsul General de Francia en Monterrey, el maestro Guillaume Pierre, acompañados por Susana Canales Clariond, cónsul honoraria de Francia en Monterrey.

Este acuerdo académico y cultural entre ambos gobiernos consolida diversas iniciativas estratégicas orientadas a fortalecer la formación estudiantil, la capacitación docente y la internacionalización de las instituciones de educación superior en Nuevo León.

Durante el acto protocolario, el Secretario de Educación y el Cónsul de Francia en Monterrey despidieron a las y los estudiantes que resultaron beneficiados con la beca de movilidad para este ciclo escolar: Alisón Gutiérrez Escobedo (Energías Renovables), Yahir Marcelo Hernández Santiago, Jesús Humberto Mireles Gamboa y Marco Antonio Esquivel Alfaro (Mecatrónica). Cada uno de ellos recibió un equipo de cómputo como apoyo a su proceso formativo.

Asimismo, se dio la bienvenida a las y los jóvenes que concluyeron exitosamente su intercambio en Francia durante el ciclo escolar 2024-2025: Alexandra Campos Padilla, Iris Joseline Garza de la Fuente, Julián Bernardo Leal Pérez y Francisco Javier Torres Salas, quienes también fueron beneficiados con esta beca de movilidad.

