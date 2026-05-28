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Coahuila

Turismo Coahuila prevé complicaciones por posible pase turístico

Martha Moncada señala que el flujo diario laboral y comercial se vería complicado, y que dañaría el turismo rumbo al Mundial

  • 28
  • Mayo
    2026

La posible implementación de un pase turístico para vehículos foráneos en Nuevo León podría generar afectaciones en la movilidad diaria entre Coahuila y la zona metropolitana de Monterrey, consideró Martha Moncada, encargada del despacho de la Secretaría de Turismo estatal. 

La funcionaria señaló que, más allá de un tema turístico, existe un flujo constante de trabajadores, empresarios y ciudadanos que diariamente cruzan entre ambas entidades por motivos laborales, comerciales y de transporte aéreo. 

“Con Coahuila específicamente es un tránsito diario”, expresó. Moncada consideró que el esquema anunciado podría complicar trámites y desplazamientos para personas que viven en Coahuila y trabajan en Nuevo León, así como para quienes realizan actividades comerciales de manera permanente entre ambos estados. 

“Hay gente que laboralmente y comercialmente todo el tiempo está circulando”, indicó. 

Aunque reconoció que las autoridades de Nuevo León han planteado la medida bajo argumentos de seguridad y control vehicular, la representante de Turismo señaló que, en su percepción, el modelo no resultaría funcional debido al intenso intercambio regional. 

Además, mencionó que la propuesta surge en medio de la preparación rumbo al Mundial de Futbol, evento para el que Coahuila busca captar visitantes aprovechando la cercanía con Monterrey. 

“Ellos mismos se bloquean”, comentó al referirse al posible impacto que tendría una medida de este tipo sobre la movilidad turística y comercial. 

Moncada explicó que actualmente no existe una postura oficial del Gobierno de Coahuila debido a que el proyecto aún no ha sido formalizado y continúa en análisis dentro de Nuevo León. 

Indicó que, de concretarse, el tema podría revisarse posteriormente desde distintas áreas estatales para emitir observaciones sobre su posible impacto regional. 

La funcionaria reiteró que Coahuila mantiene preparativos y capacitaciones rumbo al Mundial, particularmente en destinos turísticos y municipios con potencial para recibir visitantes nacionales y extranjeros durante el evento internacional.


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