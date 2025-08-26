Cerrar X
Nuevo León

Fortalece Miguel Flores relación con Colombia

Autoridades de Nuevo León y diplomáticos de Colombia acordaron impulsar proyectos en movilidad y empleo, rumbo al Mundial 2026 y en beneficio mutuo

  • 26
  • Agosto
    2025

Con el objetivo de fortalecer la relación bilateral entre México y Colombia, Miguel Flores, secretario general de gobierno sostuvo una reunión con el embajador de este país en México, Carlos Fernando García Manosalva y el cónsul general, Alfredo Molano Jimeno.

Durante la reunión se destacó la importancia de estrechar la relación entre Nuevo León y Colombia, impulsando proyectos de colaboración que generen beneficios mutuos en temas como la movilidad y la capacitación laboral para la comunidad de esta nación que reside en el estado.

“Este encuentro refleja la disposición, la buena relación y las ganas de trabajar en conjunto por un beneficio mutuo. Tengan por seguro que vamos a seguir impulsando acciones coordinadas para que a Nuevo León y a Colombia les siga yendo mucho mejor”, afirmó Flores. 

Durante el encuentro, subrayó la apertura del gobierno del estado de continuar fortaleciendo el trabajo en equipo.

Además, compartió los proyectos que en los que está trabajando la administración estatal rumbo al Mundial 2026. 

“El Mundial 2026 pondrá los ojos del mundo sobre Nuevo León, y todos los días trabajamos para dejar un legado a las generaciones futuras. Por ello, es fundamental que el estado continúe reforzando lazos de cooperación y amistad como este”, puntualizó Flores.

Al finalizar la reunión, el funcionario estatal invitó al embajador y al cónsul general de Colombia a firmar el libro de visitantes distinguidos.


