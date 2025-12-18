Afirma Samuel García que vetará Presupuesto enviado por Congreso

Poco antes de que el Congreso del Estado entregara el Paquete Fiscal 2026, el gobernador Samuel García aseguró que vetará todo lo que esté diferente a lo que el mandó el pasado mes de noviembre.

Fue en punto de las 9:06 horas que la presidenta del Congreso, Itzel Castillo, junto con la diputada secretaria, Armida Serrato y personal administrativo del Congreso del Estado, entregaron el presupuesto que aprobaron el pasado miércoles con modificaciones en los montos asignados a diferentes secretarías, organismos autónomos y sin deuda para el gobierno central, ni para Agua y Drenaje.

“Lo que puedo adelantar es que lo voy a analizar seriamente lo que se haya dejado tal cual lo envíe el 20 de noviembre se va a publicar sin problema y lo que no, si no es para una mejora del estado, tengan por seguro que se va a vetar. “Yo voy a cuidar bastante el dinero de Nuevo León y aún con Congreso en contra y aún sin conceder que es el tercer año que el PRIAN me deja sin presupuesto, yo lo que les puedo decir es que no se preocupen, vamos a terminar las obras”, indicó el Gobernador, Samuel García.

El Congreso del Estado además de las modificaciones antes mencionadas, del Paquete Fiscal que envió el Gobernador, también eliminaron las alzas a los impuestos, como el del 3 al 4% del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) y de las licencias de alcoholes.

Por su parte, la presidenta del Congreso, Itzel Castillo indicó que sea cual sea la decisión del Gobernador, ya sea e publicar o vetar el Paquete que ellos hoy entregaron, estará bien, mientras que haga su trabajo y no deje parado el presupuesto.

“Pues prácticamente esperamos que lo hagan tiempo y forma como él lo dice, esperando que haga lo que a él le corresponde como gobernador, que es eso, publicarlo y en su defecto pues que nos mande las observaciones y poder hacer nosotros el debido procedimiento. “Al final del día nosotros como diputados aprobamos un presupuesto y estamos ahora entregando las notificaciones y esperamos que haga lo que a él le corresponde y le compete”, dijo la presidenta del Congreso del Estado, Itzel Castillo.

