Frente frío 19 llegará a Nuevo León con lluvias y viento gélido

El frente frío número 19 está por ingresar al norte del país y tendrá impacto directo en Nuevo León, donde se esperan lluvias intermitentes, rachas de viento de hasta 50 km/h y un descenso notable de las temperaturas. Este fenómeno ocurre cuando una masa de aire polar (aire muy frío que viene del norte), choca con el ambiente más cálido, generando inestabilidad en el clima.

Además, el sistema se combina con una especie de “canal” de aire en la atmósfera y con corrientes rápidas de viento, lo que favorece la formación de nubes de tormenta y cambios bruscos en el clima, especialmente en el noreste de México.

Lluvias moderadas y posibles heladas en Nuevo León por frente frío 19

Para Nuevo León se pronostican intervalos de chubascos de 5 a 25 mm, es decir, lluvias moderadas en distintos puntos del estado. También se prevé viento del norte de 10 a 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h.

En las zonas serranas del estado, durante la madrugada, las temperaturas mínimas podrían bajar hasta entre -5 y 0 °C, con posibilidad de heladas. En el resto del estado, el ambiente será frío a muy frío, principalmente por la mañana y durante la noche.

Pronóstico del clima en Nuevo León para los próximos días

Lunes 8 de diciembre: Se mantendrán los intervalos de chubascos en el estado. El ambiente será frío y con viento moderado. Aunque las lluvias más fuertes se concentrarán en otros estados, en Nuevo León se sentirá el efecto del frente frío.

Martes 9 de diciembre: La masa de aire polar comenzará a perder fuerza, lo que permitirá un ligero aumento en la temperatura durante la tarde; sin embargo, el ambiente seguirá siendo fresco a frío. Continuarán los vientos con rachas de hasta 50 km/h.

Miércoles 10 de diciembre: Ya con el frente frío más alejado, permanecerán condiciones inestables, con lluvias ligeras, aisladas y viento moderado. A pesar del incremento gradual en la temperatura máxima, las madrugadas seguirán siendo frías.

¿Qué pasará en el resto del país?

Esta nueva entrada provocará lluvias fuertes a intensas en algunos estados del sureste y oriente del país, así como un evento de “Norte” (vientos muy fuertes) en las costas del Golfo de México. Estas condiciones disminuirán gradualmente entre martes y miércoles conforme el sistema pierda intensidad.

Recomendaciones por lluvias y viento en Nuevo León

Debido a la presencia de lluvias y rachas fuertes de viento, se recomienda tomar precauciones ante posibles caídas de ramas, árboles, postes, etc. además de encharcamientos en zonas bajas. También existe el riesgo de aumento en el nivel de ríos y arroyos en las áreas donde se registren mayores acumulados de lluvia.

