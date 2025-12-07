Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Frente_frio_19_entra_a_Nuevo_Leon_con_lluvias_y_viento_gelido_99abfe9e18
Nuevo León

Frente frío 19 llegará a Nuevo León con lluvias y viento gélido

Esto ocurrirá debido a que una masa de aire polar (aire muy frío que viene del norte), choca con el ambiente más cálido, generando inestabilidad en el clima.

  • 07
  • Diciembre
    2025

El frente frío número 19 está por ingresar al norte del país y tendrá impacto directo en Nuevo León, donde se esperan lluvias intermitentes, rachas de viento de hasta 50 km/h y un descenso notable de las temperaturas. Este fenómeno ocurre cuando una masa de aire polar (aire muy frío que viene del norte), choca con el ambiente más cálido, generando inestabilidad en el clima.

Además, el sistema se combina con una especie de “canal” de aire en la atmósfera y con corrientes rápidas de viento, lo que favorece la formación de nubes de tormenta y cambios bruscos en el clima, especialmente en el noreste de México.

Lluvias moderadas y posibles heladas en Nuevo León por frente frío 19

Para Nuevo León se pronostican intervalos de chubascos de 5 a 25 mm, es decir, lluvias moderadas en distintos puntos del estado. También se prevé viento del norte de 10 a 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h.

En las zonas serranas del estado, durante la madrugada, las temperaturas mínimas podrían bajar hasta entre -5 y 0 °C, con posibilidad de heladas. En el resto del estado, el ambiente será frío a muy frío, principalmente por la mañana y durante la noche.

mapa_diciembre_Nuevo_León_frente_frío_19_lluvia_viento_frío_lunes_08.png

Pronóstico del clima en Nuevo León para los próximos días

Lunes 8 de diciembre: Se mantendrán los intervalos de chubascos en el estado. El ambiente será frío y con viento moderado. Aunque las lluvias más fuertes se concentrarán en otros estados, en Nuevo León se sentirá el efecto del frente frío.

Martes 9 de diciembre: La masa de aire polar comenzará a perder fuerza, lo que permitirá un ligero aumento en la temperatura durante la tarde; sin embargo, el ambiente seguirá siendo fresco a frío. Continuarán los vientos con rachas de hasta 50 km/h.

Miércoles 10 de diciembre: Ya con el frente frío más alejado, permanecerán condiciones inestables, con lluvias ligeras, aisladas y viento moderado. A pesar del incremento gradual en la temperatura máxima, las madrugadas seguirán siendo frías.

¿Qué pasará en el resto del país? 

Esta nueva entrada provocará lluvias fuertes a intensas en algunos estados del sureste y oriente del país, así como un evento de “Norte” (vientos muy fuertes) en las costas del Golfo de México. Estas condiciones disminuirán gradualmente entre martes y miércoles conforme el sistema pierda intensidad.

Recomendaciones por lluvias y viento en Nuevo León

Debido a la presencia de lluvias y rachas fuertes de viento, se recomienda tomar precauciones ante posibles caídas de ramas, árboles, postes, etc. además de encharcamientos en zonas bajas. También existe el riesgo de aumento en el nivel de ríos y arroyos en las áreas donde se registren mayores acumulados de lluvia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Destaca_Gobierno_de_Nuevo_Leon_en_digitalizacion_de_tramites_2ce02e61f5
OCDE resalta plataforma 'NLínea' como caso de éxito internacional
272d6b99_f5c2_457a_b5a4_fb3d2beafc79_a0f085c7a6_dcbc232908
Descarta IMSS relación con camión involucrado en choque fatal
Reportan_a_vecina_por_muro_en_banqueta_y_obstruir_a_peatones_b04b181fa5
Reportan a vecina por muro en banqueta y obstruir a peatones
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_12_07_T141327_565_48f1c58958
'Five Nights at Freddy’s 2' domina la taquilla con $63 millones
AP_25341705042290_38f62d6284
Dortmund gana y se afianza en el tercer lugar de la Bundesliga
rgvbfr_63471602a1
Avanza ley para regular anexos y cirugías estéticas en menores
publicidad

Más Vistas

selecciones_que_jugaran_en_estadio_de_Monterrey_mundial_2026_sorteo_43e321077b
Monterrey recibirá estos equipos en el Mundial 2026
grupos_mundial_2026_bf0d286bd5
¡Listo el Mundial 2026! Así quedaron conformados los Grupos
eduardo_manzano_muere_9abb8d6edb
Muere Eduardo Manzano, polivoz y miembro de 'Una familia de 10'
publicidad
×