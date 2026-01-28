Exigen en Zuazua revisar permisos en zona de humedales

La exigencia de una revisión puntual de permisos y autorizaciones en la zona de humedales de Zuazua volvió a cobrar fuerza luego de que se reportaran nuevas intervenciones en predios que cuentan con suspensiones ambientales.

El diputado federal Miguel Ángel Sánchez Rivera llamó directamente a la alcaldesa del municipio, Elva Deyanira Martínez, a reforzar la vigilancia y garantizar que cualquier obra cumpla con la legislación vigente.

El legislador señaló que el municipio tiene una responsabilidad clave en la supervisión del desarrollo urbano, especialmente en áreas ambientalmente sensibles como los humedales, los cuales cumplen funciones esenciales para la regulación del agua, la prevención de inundaciones y la conservación de la biodiversidad.

También señaló que la alcaldesa y el gobierno municipal deben revisar permisos, supervisar obras y asegurarse de que no se vulneren ecosistemas estratégicos para la región.

“El municipio tiene un papel clave. Debe estar atento, revisar permisos y asegurarse de que cada obra cumpla con la ley. El desarrollo sin orden termina afectando a todas y todos".

“Los humedales del valle de Santa Elena no son terrenos vacíos. Son ecosistemas que protegen el agua, previenen inundaciones y cuidan el equilibrio ambiental. Cuidarlos es cuidar el futuro de Zuazua”, señaló Sánchez Rivera.

Sánchez Rivera recordó que desde el año pasado se detectaron desmontes y posibles desvíos de cauces sin contar con los permisos ambientales correspondientes, lo que derivó en la imposición de suspensiones totales de actividades en algunos predios del Valle de Santa Elena.

No obstante, recientemente se reportaron nuevas acciones en la zona, como la apertura de caminos y el retiro indebido de sellos de clausura, hechos que encendieron las alertas entre vecinos, activistas y especialistas.

Derivado de estas denuncias, la Secretaría de Medio Ambiente realizó una nueva inspección y procedió a reimponer los sellos de suspensión, reiterando que no se permitirá ningún tipo de obra que no cumpla con la normatividad ambiental.

El diputado federal enfatizó que el llamado no es en contra del desarrollo ni del municipio, sino a favor de un crecimiento ordenado y responsable.

Asimismo, Sánchez Rivera advirtió que la destrucción de humedales genera impactos que no siempre son inmediatos, pero que con el tiempo se traducen en menor disponibilidad de agua, mayores riesgos de inundación y la pérdida irreversible de patrimonio natural.

Por ello, insistió en que la revisión de permisos y el respeto al marco legal son fundamentales para proteger el futuro ambiental de Zuazua.

“Quiero ser muy claro: este no es un tema contra el desarrollo. Zuazua puede y debe crecer, pero siempre con orden, con responsabilidad y con respeto al medio ambiente".

“Cuidar estos espacios no es un capricho. Es una responsabilidad con el presente y con el futuro de Zuazua”, concluyó Sánchez Rivera.

Comentarios