Sheinbaum reprograma su conferencia matutina de último momento

La conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que estaba programada para las 07:30 horas fue reprogramada.

Debido a esto, comenzó a trascender que el cambio de horario es debido a que la mandataria tendría una nueva llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Fue a través de sus redes sociales que la presidenta informó que su conferencia matutina de este jueves se llevará a cabo a las 09:00 horas.

Mañana jueves 29 de enero, la conferencia matutina cambia de horario. Nos vemos a las 9:00 am desde Palacio Nacional. pic.twitter.com/2FwLEAIJ05 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 29, 2026

Cabe recordar que los ajustes que han sufrido las ruedas de prensa de la presidenta se han debido a llamadas telefónicas con el mandatario estadounidense.

Este miércoles la titular del ejecutivo confirmó la visita de integrantes del cuerpo diplomático de EUA a Palacio Nacional.

En el encuentro estuvo presente el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, aunque evitó precisar los motivos de la reunión.

