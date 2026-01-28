Sheinbaum reprograma su conferencia matutina de último momento
La presidenta movió conferencia a las 09:00 horas, aunque no reveló el motivo, trasciende que el motivo es una llamada con Donald Trump
La conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que estaba programada para las 07:30 horas fue reprogramada.
Debido a esto, comenzó a trascender que el cambio de horario es debido a que la mandataria tendría una nueva llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Fue a través de sus redes sociales que la presidenta informó que su conferencia matutina de este jueves se llevará a cabo a las 09:00 horas.
Mañana jueves 29 de enero, la conferencia matutina cambia de horario. Nos vemos a las 9:00 am desde Palacio Nacional. pic.twitter.com/2FwLEAIJ05— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 29, 2026
Cabe recordar que los ajustes que han sufrido las ruedas de prensa de la presidenta se han debido a llamadas telefónicas con el mandatario estadounidense.
Este miércoles la titular del ejecutivo confirmó la visita de integrantes del cuerpo diplomático de EUA a Palacio Nacional.
En el encuentro estuvo presente el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, aunque evitó precisar los motivos de la reunión.
