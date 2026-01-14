García equipa sus patrullas con sistema de vigilancia inteligente

En un movimiento que redefine la estrategia de seguridad pública en el estado, el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, presentó de manera oficial las nuevas unidades de videovigilancia inteligente.

Este sistema de patrullaje de última generación posiciona al municipio como un referente en el uso de tecnología aplicada a la prevención del delito.

Tecnología de punta para la vigilancia real

Las nuevas unidades no son vehículos convencionales; operan como centros de mando móviles equipados con ocho cámaras estratégicas por unidad para una cobertura total, sistema de reconocimiento facial con lectura automática de matrículas, conectividad total al C4 para monitoreo en tiempo real y bodycams para los oficiales y cámaras internas en las patrullas.

Esta infraestructura busca garantizar la trazabilidad y transparencia en cada intervención, protegiendo tanto a los ciudadanos como a los elementos policiacos.

Un mensaje contundente

Durante la presentación, el Presidente Municipal fue enfático al señalar que la seguridad en su administración se basa en datos y estrategia, no en ocurrencias.

“Hoy la seguridad en García se construye con inteligencia, tecnología y datos, no con improvisación”, afirmó Guerra Cavazos, subrayando que este equipo marca un "antes y un después" para la tranquilidad de las familias.

Resultados: Reducción del 70% en violencia

Acompañado por el Secretario de Seguridad Pública, el Dr. Guadalupe Saldaña, el alcalde compartió cifras alentadoras. Desde el inicio de su gestión, la violencia delictiva en el municipio ha registrado una disminución superior al 70%.

Este descenso es atribuido a una estrategia que combina el fortalecimiento institucional con la inversión tecnológica. Al cierre de su mensaje, el edil lanzó una advertencia directa a los generadores de violencia: "¡Con García, NO!", asegurando que no descansará hasta garantizar un entorno seguro y sostenible.

