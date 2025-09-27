Gobernador impulsa desarrollo del sur en aniversario de Agronomía

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, participó en los festejos por el 20 aniversario de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), donde también inauguró la ExpoSur Agronomía 2025.

En su mensaje, felicitó a estudiantes y docentes por dos décadas de labor académica y destacó el compromiso de llevar al sur del estado las mismas oportunidades de desarrollo que existen en la metrópoli.

“Estamos trabajando muy fuerte para lograr esa igualdad, esa equidad que prometimos, que no todo es Monterrey; Nuevo León tiene regiones que se merecen las mismas oportunidades”, expresó.

Entre las acciones para fortalecer la zona sur, el mandatario mencionó la inauguración del primer tramo de la Interserrana, el avance del tramo 3 en la Sierra de Montemorelos, que registra un 60% de progreso, y que permitirá ahorrar hasta 121 kilómetros y dos horas de traslado.

En materia turística, señaló que rumbo al Mundial se impulsará un “pasaporte” de 10 destinos que incluirá parques y parajes como Pozo de Gavilán, Fuente de Dios, Laguna de Labradores, La Playita y El Salto.

Asimismo, anunció la instalación de nuevos destacamentos y regimientos, así como el aumento de policías y militares para blindar la seguridad de la región.

Durante el evento se entregaron reconocimientos a representantes de diversas generaciones de la Facultad, desde sus primeros egresados hasta la más reciente generación.

La Unidad Académica “La Ascensión” de la Facultad de Agronomía inició en 2005 con la carrera de Ingeniería en Agronomía y en 2021 amplió su oferta con la licenciatura en Agronegocios, sumando además nuevas aulas y un albergue estudiantil.

