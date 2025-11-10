Gobierno estatal invita a desfile de la Revolución Mexicana

El Gobierno Estatal invitó a la ciudadanía a asistir al tradicional desfile cívico-deportivo-militar conmemorativo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, que se llevará a cabo el próximo lunes 17 de noviembre a las 11 de la mañana en la Explanada de los Héroes de la Macroplaza.

Como parte de las medidas de organización y seguridad, se anunció la implementación de un operativo vial que contempla cierres en el centro de Monterrey a partir de las 11 de la noche del domingo 16 de noviembre.

Las restricciones incluirán la avenida Constitución, entre Zuazua y Dr. Coss, así como tramos de las calles Dr. Coss, Washington, Hidalgo y Pino Suárez.

El desfile concluirá en la Alameda Mariano Escobedo, por lo que se exhortó a los automovilistas a tomar rutas alternas ante los cierres viales.

Se invita a las familias neoleonesas a asistir con vestimenta alusiva a la Revolución Mexicana y a acompañar a los contingentes participantes.

Comentarios