Reactivan en la urbe regia contraflujos tras vacaciones

San Pedro, Guadalupe y San Nicolás reactivaron contraflujos en avenidas clave para agilizar la movilidad en horas pico tras el regreso a clases y trabajo

  • 05
  • Enero
    2026

El incremento en la carga vehicular tras la reanudación de actividades laborales y escolares llevó a varios municipios del área metropolitana de Monterrey a restablecer esquemas especiales de circulación en avenidas de alta demanda. San Pedro, Guadalupe y San Nicolás anunciaron la reactivación de carriles reversibles como parte de sus estrategias para mejorar el flujo durante los horarios pico.

Este lunes varios municipios reactivaron los carriles de contraflujo para agilizar la movilidad en horas pico.

En Guadalupe, el carril reversible regresa a su operación habitual.

Funciona de lunes a viernes, de seis y media de la mañana a diez. Inicia sobre el bulevar Miguel de la Madrid, continúa por Morones Prieto y se enlaza con el contraflujo de Monterrey, rumbo al poniente.

En San Pedro, también volverá hoy el carril especial de la avenida Vasconcelos, que opera en dirección a Monterrey.

Arranca en la calle Los Rosales y concluye antes del túnel de la Loma Larga.

De lunes a jueves funciona de cuatro a ocho de la tarde, y los viernes desde las dos.

San Nicolás no se queda atrás; en avenida Universidad, el contraflujo se habilita desde Jorge Treviño hasta Sendero.

Cuenta con semáforos sincronizados y opera de lunes a viernes, de cinco y media a siete y media de la tarde.

Estas medidas se suman a los contraflujos que ya operan en Monterrey.

La recomendación es salir con tiempo y respetar los señalamientos.

Así, el regreso a la rutina será más ordenado y seguro.


