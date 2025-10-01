Hallan a hombre muerto en la autopista a Saltillo

Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este miércoles sobre la autopista a Saltillo, a la altura de la colonia Vista Montaña, en el municipio de Santa Catarina.

El hallazgo ocurrió frente al parque La Huasteca, en los carriles que conducen de Saltillo hacia Monterrey, alrededor de las ocho de la mañana.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima presentaba huellas de haber sido arrollada por un vehículo; sin embargo, en la zona no se localizó al presunto responsable.

Elementos de Protección Civil de Santa Catarina acudieron al lugar, pero confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. Las autoridades iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer el caso.

