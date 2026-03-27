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Nuevo León

'Hecho en Nuevo León' impulsa crecimiento de pymes

Mariana Rodríguez informó que el evento también incluirá paneles y conferencias con temas clave para el desarrollo empresarial

  • 27
  • Marzo
    2026

Hecho en Nuevo León, impulsado por el Gobierno estatal, ha logrado que alrededor del 15 por ciento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) participantes evolucionen hacia esquemas más grandes desde su creación en 2025; así lo aseguró la secretaria de Economía, Betsabé Rocha

De acuerdo con cifras oficiales, en este periodo han participado 585 expositores, de los cuales más de 80 empresas han logrado ampliar su producción, incrementar sus ventas y diversificar los puntos de comercialización de sus productos.

“Básicamente, yo creo que 15% ya empiezan a crecer y ya les queda chico el mercado”, afirmó Rocha Nieto.
La próxima edición del evento buscará sacar provecho de la derrama económica que generará el Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que llevará el nombre “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”.

El evento se realizará los días 25 y 26 de abril en la Nave Lewis, dentro del Parque Fundidora, en un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche.

Estiman la participación de más de 200 expositores

Se espera la participación de más de 200 expositores, los cuales serán seleccionados por la Secretaría de Economía con base en diversos requisitos. La convocatoria estará abierta del 27 de marzo al 1 de abril a través del sitio oficial.

En su edición más reciente, el evento reunió a 245 expositores y cerca de 15 mil asistentes, cifras que se espera superar en esta nueva entrega.

Durante el anuncio, Mariana Rodríguez informó que el evento también incluirá paneles y conferencias con temas clave para el desarrollo empresarial, como derechos del consumidor, pagos digitales, inteligencia artificial, financiamiento, comercio digital, turismo y situación fiscal.

Además, las empresas seleccionadas recibirán capacitación previa para maximizar su participación y aprovechar las oportunidades comerciales que ofrece esta plataforma.


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