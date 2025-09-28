Heriberto Treviño pide consenso por reforma electoral

El coordinador del PRI en Nuevo León, Heriberto Treviño Cantú, hizo un llamado a las distintas bancadas en el Congreso para construir consensos y dejar de lado las descalificaciones para sacar adelante la reforma electoral en su segunda vuelta constitucional.

Treviño destacó que el Congreso vive una cuenta regresiva y que es urgente aprobar reglas claras que brinden certeza jurídica y equidad rumbo a los comicios de 2027.

“Debemos pasar de las críticas a las propuestas y priorizar el interés de la ciudadanía”, afirmó.

El diputado también añadió que el PRI apuesta por el diálogo respetuoso y constructivo para evitar la judicialización de los procesos electorales.

El priista respaldó que la paridad en alcaldías se aplique en 2030 y en la gubernatura en 2033, en línea con la reforma federal, y subrayó que la participación de las mujeres debe impulsarse con reglas claras y sin fines políticos o personales.

