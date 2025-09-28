Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_28_at_5_09_34_PM_9e9f5ae081
Nuevo León

Heriberto Treviño pide consenso por reforma electoral

El líder del PRI en NL llamó a las bancadas al diálogo responsable para lograr una reforma electoral que dé certeza jurídica rumbo a 2027

  • 28
  • Septiembre
    2025

El coordinador del PRI en Nuevo León, Heriberto Treviño Cantú, hizo un llamado a las distintas bancadas en el Congreso para construir consensos y dejar de lado las descalificaciones para sacar adelante la reforma electoral en su segunda vuelta constitucional.

Treviño destacó que el Congreso vive una cuenta regresiva y que es urgente aprobar reglas claras que brinden certeza jurídica y equidad rumbo a los comicios de 2027.

“Debemos pasar de las críticas a las propuestas y priorizar el interés de la ciudadanía”, afirmó.

El diputado también añadió que el PRI apuesta por el diálogo respetuoso y constructivo para evitar la judicialización de los procesos electorales.

El priista respaldó que la paridad en alcaldías se aplique en 2030 y en la gubernatura en 2033, en línea con la reforma federal, y subrayó que la participación de las mujeres debe impulsarse con reglas claras y sin fines políticos o personales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_waldo_fernandez_649e0afb09
Pide Waldo que partidos tengan libertad de postular candidatos
Whats_App_Image_2025_09_25_at_1_14_28_AM_8db03b97d6
Negocian partidos tener sólo candidatas para 16 alcaldías en 2027
EH_UNA_FOTO_19_8b99a74ad2
Analizarán cambios en reforma electoral para que avance
publicidad

Últimas Noticias

67b932ef_483b_4944_9665_6c53fed6b9c9_8725aa07e3
Todo listo para renovar el Poder Judicial de Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_4264fccda4
Fallece interno en centro de rehabilitación de Reynosa
EH_CONTEXTO_2025_09_29_T143634_422_7bfa86d7d4
Avanzan estudios sobre contaminación en Laguna La Escondida
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe
Whats_App_Image_2025_09_26_at_8_27_29_PM_1_d7c80c7ca9
Presenta Acosta Naranjo partido ‘Somos México’ en Monterrey
d0cb1edb_2792_4f9e_b7f1_a58fc8c97558_27ead0caff
Respaldan morenistas a Jesús Nava en su cuarto informe
publicidad
×