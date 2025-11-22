Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_40_7cdb911d97
Nuevo León

Hombre dispara contra perrita en Montemorelos

La propietaria aseguró que la perrita no representaba ningún riesgo y que el ataque fue injustificado. Ante la agresión, decidió presentar una denuncia formal

  • 22
  • Noviembre
    2025

Un hombre presuntamente disparó contra una perrita de raza Jack Russell en el municipio de Montemorelos, dejándola herida y provocando la movilización de autoridades locales.

Los hechos ocurrieron en la comunidad San Francisco, pasando El Chapotal, donde la mascota —llamada Kiara— regresó sangrando hasta el área donde su dueña y otras personas se encontraban acampando. Minutos antes, la perrita se había alejado para jugar con otros animales de la zona.

De acuerdo con el testimonio de la propietaria, todo ocurrió tras escuchar un disparo. Momentos después, Kiara volvió cojeando y con una herida en la pata.

INFO 7 UNA FOTO (41).jpg

“El hombre es un señor llamado Daniel que vive más arriba. Mi perrita no es agresiva, solo salió a jugar. Cuando escuchamos el disparo, regresó sangrando; le dio en una pata”, relató.

La mujer aseguró que la perrita no representaba ningún riesgo y que el ataque fue injustificado. Ante la agresión, decidió presentar una denuncia formal tanto ante la policía municipal como ante la Policía Ministerial por disparos de arma de fuego y maltrato animal.

Hasta el momento, no se han dado detalles sobre la condición médica de la mascota ni sobre la respuesta oficial al reporte presentado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_21_T135954_666_de22fbb0a2
Tiroteo en Florida deja una mujer policía fallecida y otro herido
rneyjry_c7d3a8e957
Detienen a exagente del Cisen por el asesinato de Colosio
AP_25304829875415_4bd33c47f0
Matan a segundo mono fugado de camión en Mississippi; queda uno
publicidad

Últimas Noticias

b42db1ed6749e08cc43cb807b90408a81ebb8f05w_774eabc343
Verstappen gana en Las Vegas y aprieta la lucha por el título
Luztopia_251de20c3a
¡Ya se siente Navidad! Inaugura Samuel García Luztopía 2025
Jennifer_Hermoso_fe7f77143f
Afirma Jennifer Hermoso que Tigres es 'una fuerza imparable'
publicidad

Más Vistas

4f7fa1c1_cf8f_47a5_b493_41317d8e3a10_f17b077fd2
Caen siete escoltas por muerte del homicida de Carlos Manzo
escena_cazzu_belinda_b5bbcbbf51
Belinda y Cazzu se encuentran en gala de GQ México
gfhdf_0c7d7d09bf
Tren embiste tráiler en avenida Parque Industrial, en Apodaca
publicidad
×