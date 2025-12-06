Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_25340792641071_e6a6765f2c
Internacional

San Diego pagaría millones por muerte de joven negro en tiroteo

La Fiscalía de la ciudad acordó pagar $30 millones de dólares a la familia de un joven de 16 años que murió por disparos de la policía en enero pasado

  • 06
  • Diciembre
    2025

La fiscalía de la ciudad de San Diego acordó pagar $30 millones de dólares a la familia de un joven de 16 años que murió por disparos de la policía en enero pasado, en lo que sería uno de los acuerdos más grandes en un caso de muerte relacionada con la policía en la historia de Estados Unidos.

Una resolución que autoriza el acuerdo propuesto con la familia de Konoa Wilson se añadió a la agenda del consejo de la ciudad para la mañana del martes.

“Lo que le sucedió a Konoa fue un fracaso catastrófico de la policía”, dijo el abogado de la familia, Nick Rowley, en un comunicado enviado el sábado por correo electrónico a The Associated Press. “Un joven de 16 años corría por su vida. No era una amenaza ni un sospechoso, sin embargo, fue tiroteado por la espalda por un policía que solo lo vio por un segundo antes de decidir apretar el gatillo”.

Si se aprueba, el acuerdo superaría los 27 millones de dólares que la ciudad de Minneapolis acordó pagar a la familia de George Floyd, cuyo asesinato en mayo de 2020 por un policía que se arrodilló sobre su cuello provocó un ajuste de cuentas racial a escala nacional.

Las imágenes de vigilancia y de cámaras corporales del 28 de enero mostraron a Wilson huyendo de alguien que sacó un arma y le disparó en una estación de tren del centro. Al salir de la estación, Wilson se encontró con el policía de San Diego, Daniel Gold.

AP25340792641071.jpg

En una demanda contra la ciudad y Gold, la familia alegó que el agente “instantáneamente, sin ninguna advertencia”, disparó dos tiros a Wilson mientras corría, alcanzándolo en la parte superior del cuerpo. En la demanda se identificó a la víctima como afroestadounidense.

“Solo después de disparar al FALLECIDO y verlo caer al suelo, el acusado GOLD finalmente anunció ‘Policía de San Diego’”, se indica en la demanda, que fue presentada en junio. “Los acusados cometieron actos de violencia racial contra el FALLECIDO, un adolescente, al dispararle en la espalda mientras corría junto al acusado GOLD, en un intento de llegar a un lugar seguro”.

Wilson fue declarado muerto en el Centro Médico de Salud de la Universidad de California en San Diego menos de una hora después.

En un punto de la agenda publicado el viernes se indica que el acuerdo se pagaría del Fondo de Responsabilidad Pública.

El teniente Chris Tivanian, portavoz del Departamento de Policía de San Diego, dijo a The New York Times que Gold permanecía en una asignación administrativa a la espera de los resultados de una revisión del caso por parte de la fiscalía.

“Era un novato y disparó antes de anunciar quién era. No creo que sea un mal hombre, pero hizo algo muy, muy malo e imprudente”, comentó Rowley sobre Gold durante una llamada de Zoom con reporteros.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_07_T135628_052_5dd84ebe9a
Vinculan a proceso a extitular de Hacienda en Sonora
INFO_7_UNA_FOTO_36_b108fd9c2b
Gobierno Estatal acuerda proteger Río Santa Catarina
images_14_be7762db9b
Mueren exalcalde de Santiago de Anaya y su madre en accidente
publicidad

Últimas Noticias

AP_25341705042290_38f62d6284
Dortmund gana y se afianza en el tercer lugar de la Bundesliga
rgvbfr_63471602a1
Avanza ley para regular anexos y cirugías estéticas en menores
EH_UNA_FOTO_2025_12_07_T135628_052_5dd84ebe9a
Vinculan a proceso a extitular de Hacienda en Sonora
publicidad

Más Vistas

selecciones_que_jugaran_en_estadio_de_Monterrey_mundial_2026_sorteo_43e321077b
Monterrey recibirá estos equipos en el Mundial 2026
grupos_mundial_2026_bf0d286bd5
¡Listo el Mundial 2026! Así quedaron conformados los Grupos
eduardo_manzano_muere_9abb8d6edb
Muere Eduardo Manzano, polivoz y miembro de 'Una familia de 10'
publicidad
×