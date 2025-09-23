Honrará San Pedro a Mauricio Fernández con guardia de honor

Para honrar la memoria y legado de Mauricio Fernández Garza, quien fue alcalde en cuatro ocasiones de San Pedro, se realizará una guardia de honor este miércoles en los bajos de la Presidencia Municipal.

El solemne acto, programado para las 14:00 horas, será encabezado por autoridades municipales.

Según versiones, la ceremonia se llevará a cabo con las cenizas del alcalde, en un emotivo reconocimiento por su trayectoria como servidor público.

Las autoridades municipales sugieren a los asistentes prever su llegada con tiempo, ya que se espera que el acceso a la zona del Casco de San Pedro sea complicado debido al evento.

Posteriormente, a las 16:00 horas, el cortejo fúnebre partirá hacia la Parroquia y Santuario de Nuestra Señora de Fátima, donde tendrá lugar una despedida pública en la que se congregarán su familia, amigos y vecinos para darle el último adiós.

La familia de Mauricio Fernández realizará las ceremonias fúnebres de manera privada en un recinto de su propiedad.

