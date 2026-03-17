Cortocircuito en sauna causa evacuación en Deportivo de San Pedro

Un conato de incendio registrado la tarde de este martes en el Deportivo San Agustín movilizó a los cuerpos de auxilio y derivó en la evacuación preventiva de más de 130 personas.

El incidente fue reportado alrededor de las 12:20 horas en el club deportivo ubicado en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Diego Rivera, en el sector de Valle Oriente.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, el fuego se originó presuntamente por un cortocircuito en la zona de los baños de sauna.

La falla eléctrica alcanzó el cielo falso de la estructura y comenzó a consumirlo, lo que generó una densa columna de humo que activó de inmediato los sensores de emergencia.

Como medida de seguridad y para evitar riesgos por inhalación de humo, las brigadas de seguridad interna del deportivo, en coordinación con rescatistas, procedieron al desalojo de los socios y empleados que se encontraban en el inmueble.

"Se procedió a la evacuación de más de 130 personas de manera preventiva con el objetivo de evitar riesgos ante la posible propagación del humo o el fuego", informó la corporación estatal.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron labores de ventilación y revisaron las instalaciones eléctricas para descartar riesgos adicionales.

En el sitio, solo se requirió el apoyo de una ambulancia para atender a una persona que presentaba síntomas leves de intoxicación por inhalación de humo, informó la dependencia estatal.

Tras las maniobras, solo se detectaron daños materiales en el área de los baños.

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