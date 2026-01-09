Podcast
santiago_multas_escombo_34c421c891
Nuevo León

Impone Santiago multas de $100 mil por tirar escombro ilegal

El alcalde de Santiago, David de la Peña, advirtió sanciones superiores a $100 mil pesos contra quienes tiren escombro en el municipio

  • 09
  • Enero
    2026

El municipio de Santiago, Nuevo León, reforzó su postura contra los tiraderos clandestinos de escombro.

El alcalde David de la Peña Marroquín advirtió que no habrá tolerancia para quienes arrojen residuos en calles, caminos o áreas naturales, con sanciones que pueden superar los $100 mil pesos.

La declaración se dio durante la supervisión de la limpieza de un tiradero ilegal en la comunidad de Las Margaritas, donde una persona fue detenida tras ser sorprendida abandonando desechos de construcción.

WhatsApp Image 2026-01-08 at 12.04.28 PM.jpeg

Advertencia directa a operadores de camiones

Desde el sitio, el edil lanzó un mensaje claro a los transportistas: utilizar únicamente los tiraderos autorizados.

“Quien se atreva a tirar escombro en Santiago será sancionado con multas superiores a los 100 mil pesos para poder liberar su camión”, afirmó De la Peña, al recalcar que no se permitirá ningún tipo de residuo en espacios públicos o privados.

WhatsApp Image 2026-01-08 at 12.03.01 PM.jpeg

Reporte ciudadano y vigilancia, claves en la detención

La detención fue posible gracias a un reporte ciudadano, que derivó en un seguimiento a través del sistema de videovigilancia municipal, integrado por más de 537 cámaras, incluidas lectoras de placas.

Con esta tecnología, las autoridades identificaron al camión de carga que arrojó el escombro junto a un camino de terracería y lograron interceptarlo posteriormente.

WhatsApp Image 2026-01-08 at 12.02.51 PM.jpeg

Sanción supera los $100 mil pesos

El conductor fue identificado como Kevin “N”, de 31 años, residente de la colonia Los Cristales, quien enfrentará sanciones por daño ecológico, además de multas de Justicia Cívica y Tránsito y Vialidad, que en conjunto superan los $100 mil pesos.

Cuatro viajes de escombro retirados

En el operativo de limpieza participaron cuadrillas de Servicios Públicos y elementos de Seguridad Pública y Vialidad. En total, se retiraron cuatro viajes de escombro, con unidades de 14 pies cúbicos cada una.

WhatsApp Image 2026-01-08 at 12.04.27 PM (1).jpeg

Por otra parte, el gobierno municipal reiteró que continuará con los operativos y el uso de tecnología para combatir los tiraderos clandestinos y proteger el entorno natural de Santiago.


Comentarios

