Inaugura Gobernador Planta Intretech en Apodaca

Como parte del impulso a la inversión extranjera y la generación de empleos en Nuevo León, el gobernador Samuel García inauguró la nueva planta de Intretech en el municipio de Apodaca, la cual proyecta crear hasta dos mil puestos de trabajo en la región.

Acompañado por la secretaria de Economía estatal, Betsabe Rocha, el mandatario destacó que el ecosistema económico de Apodaca se ha consolidado como líder industrial en la entidad, gracias a su infraestructura y capacidad de atracción de capital.

“Nuevo León es primer lugar en todo: formalidad, educación, ingresos, empleo y salarios mejor pagados. Llevamos casi 400 mil nuevos empleos en lo que va del año y seguimos siendo el epicentro del nearshoring. Empresas como Intretech confirman que están apostando al mejor estado y aquí sus dólares se van a multiplicar”, afirmó García.

Por su parte, Linden Lin, presidente de la Mesa Directiva de Intretech México, agradeció al Gobierno estatal y al municipio de Apodaca el apoyo recibido y aseguró que la planta jugará un papel clave en la estrategia de manufactura y servicios para el continente.

El alcalde César Garza Arredondo subrayó que Apodaca es actualmente el municipio que más empleos genera en Nuevo León, con 10 mil plazas en lo que va del año, más de la mitad en la industria manufacturera.

“Uno de cada tres empleos en Nuevo León y uno de cada dos en manufactura surgen en nuestra ciudad. La llegada de Intretech reafirma ese poderío económico”, señaló.

Fundada en 2011, Intretech se especializa en “Smart Manufacturing” y desarrolla productos como espejos retrovisores automotrices, audífonos, dispositivos de internet de las cosas (IoT) y sistemas de navegación.

Su nueva sede en Apodaca fortalecerá la manufactura electrónica en sectores como el automotriz, médico, energético y de consumo.

Comentarios