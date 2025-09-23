Cerrar X
ewcefefefewef_78a54a9cac
Nuevo León

Inaugura Gobernador Planta Intretech en Apodaca

El gobernador Samuel García Sepúlveda inauguró la nueva planta de Intretech en el municipio de Apodaca, como parte del impulso a la inversión extranjera

  • 23
  • Septiembre
    2025

Como parte del impulso a la inversión extranjera y la generación de empleos en Nuevo León, el gobernador Samuel García inauguró la nueva planta de Intretech en el municipio de Apodaca, la cual proyecta crear hasta dos mil puestos de trabajo en la región.

Acompañado por la secretaria de Economía estatal, Betsabe Rocha, el mandatario destacó que el ecosistema económico de Apodaca se ha consolidado como líder industrial en la entidad, gracias a su infraestructura y capacidad de atracción de capital.

“Nuevo León es primer lugar en todo: formalidad, educación, ingresos, empleo y salarios mejor pagados. Llevamos casi 400 mil nuevos empleos en lo que va del año y seguimos siendo el epicentro del nearshoring. Empresas como Intretech confirman que están apostando al mejor estado y aquí sus dólares se van a multiplicar”, afirmó García.

w5h4tr54.JPG

Por su parte, Linden Lin, presidente de la Mesa Directiva de Intretech México, agradeció al Gobierno estatal y al municipio de Apodaca el apoyo recibido y aseguró que la planta jugará un papel clave en la estrategia de manufactura y servicios para el continente.

El alcalde César Garza Arredondo subrayó que Apodaca es actualmente el municipio que más empleos genera en Nuevo León, con 10 mil plazas en lo que va del año, más de la mitad en la industria manufacturera.

“Uno de cada tres empleos en Nuevo León y uno de cada dos en manufactura surgen en nuestra ciudad. La llegada de Intretech reafirma ese poderío económico”, señaló.

dfs.JPG

Fundada en 2011, Intretech se especializa en “Smart Manufacturing” y desarrolla productos como espejos retrovisores automotrices, audífonos, dispositivos de internet de las cosas (IoT) y sistemas de navegación.

Su nueva sede en Apodaca fortalecerá la manufactura electrónica en sectores como el automotriz, médico, energético y de consumo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mauricio_fernandez_a5a1da00c9
Mauricio Hernández Garza: el alcalde irrepetible
Whats_App_Image_2025_09_24_at_12_18_18_AM_61f4246ce2
Prevén que NL alcanzará $100,000 mdd en anuncios de inversión
finanzas_empleo_fcca23bbe2
Nuevo León es líder nacional en empleos en sector manufacturero
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_24_at_12_18_18_AM_61f4246ce2
Prevén que NL alcanzará $100,000 mdd en anuncios de inversión
Whats_App_Image_2025_09_24_at_12_12_46_AM_6db04aa8fe
Economía mexicana luce con 'mejor cara' hacia cierre de año
Captura_de_pantalla_2025_09_23_a_la_s_20_40_37_5dc555750a
Arte sacro guaraní revela mestizaje espiritual en Paraguay
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_21_at_10_25_39_PM_2_67bccfe0e0
Entristece a regios muerte de Débora Estrella en accidente aéreo
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T135603_362_e9c7c040f1
Conoce a la lista de ganadores del Balón de Oro 2025
EH_DOS_FOTOS_41_b0d1ebe902
Familiares y amigos acuden a funeral de Débora Estrella
publicidad
×