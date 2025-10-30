Cerrar X
Nuevo León

Inaugura Samuel cancha 'El Cerrito' en Condominios Constitución

El gobernador de Nuevo León inauguró la cancha 340 del estado como parte del programa 'Imagen Urbana Participativa para la Cohesión Social'

  • 30
  • Octubre
    2025

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, inauguró la cancha “El Cerrito” en los Condominios Constitución, como parte del programa “Imagen Urbana Participativa para la Cohesión Social”, que busca mejorar espacios públicos y fortalecer la convivencia.

Durante la ceremonia, García destacó que esta es la cancha número 340 rehabilitada en todo el estado y recordó que el conjunto fue el primer proyecto vertical de vivienda en el norte del país.

El secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta Fregoso, señaló que la obra representa la colaboración entre vecinos y autoridades, y adelantó que se intervendrán los 50 edificios y más de mil departamentos del complejo.


