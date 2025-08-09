Cerrar X
image00005_baf929c1d4
Nuevo León

Inaugura Samuel García obra de carretera a Presa León

Durante su gira de trabajo por Montemorelos, el mandatario estatal resaltó que esta será la séptima carretera que se edificará durante su gestión

  • 09
  • Agosto
    2025

Con el fin de facilitar los traslados dela población hacia la Presa León, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio el banderazo de salida a la obra para construir la carretera que llevará a este nuevo punto turístico.

Durante su gira de trabajo por Montemorelos, el mandatario estatal resaltó que esta será la séptima carretera que se edificará durante su gestión, además, resaltó el potencial turístico que tiene, pues contará con la cortina más larga de toda Latinoamérica.

image00006.jpeg

"Hoy arrancamos la séptima nueva carretera de Nuevo León, en 40 años no se habían hecho carreteras y vamos por la séptima. En marzo tiene que estar toda la obra terminada porque desde ahí empieza a calentarse el mundial que nos tiene que traer muchísima derrama económica, muchísimo turismo y transformar todo el estado.

"El reto de hoy es que también tengamos un camino directo a la Presa León, que no es por nada, pero va a ser la más bonita porque la presa León tiene la cortina más espectacular y larga del continente y toda esa cortina es un mirador", mencionó García Sepúlveda. 

image00002.jpeg

En el área de la Presa León, se construirá un parque que tendrá miradores y áreas verdes donde habrá acceso a botadero, lanchas, baños y palapas.

Junto con la obra, se planea también que se remodelen las tres presas del estado, pues se convertirán en destinos turísticos que serán impulsados rumbo al Mundial.

image00001.jpeg

Y de paso, a checar la Interserrana...

Aprovechando su estadía en Montemorelos, el gobernador supervisó el avance en la construcción de la carretera Interserrana y resaltó que para diciembre se entregará el primer tramo que va de la carretera 57 por Galeana. 

"Va a ser un triángulo de logística porque será la interserrana que trae toda la carga que viene de México, la Nacional que va de Ciudad Victoria hacía Monterrey, la León y el periférico de la ciudad de Monterrey. Se viene lana, inversión, estímulos fiscales, negocios, gasolineras", añadió. 

image00004.jpeg


