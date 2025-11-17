Incendio en el centro de Monterrey deja un herido y 120 evacuados

Un incendio en un edificio habitacional del Centro de Monterrey desató una noche de tensión y caos para decenas de familias que fueron obligadas a salir de sus hogares, mientras un hombre resultó gravemente herido al quedar atrapado en el departamento donde comenzó el fuego.

El siniestro se reportó alrededor de las 22:40 horas en el cruce de José María Arteaga y Mariano Escobedo, donde vecinos alertaron sobre humo que salía del cuarto piso. Al llegar los cuerpos de emergencia, confirmaron que el fuego se originaba en el departamento 18, parte de un edificio compuesto por 74 espacios habitacionales.

En ese punto, los rescatistas encontraron al habitante del departamento afectado con quemaduras en prácticamente todo el cuerpo, por lo que paramédicos de Cruz Roja le brindaron atención de urgencia antes de trasladarlo al Hospital Universitario. Su estado fue descrito como crítico.

El fuego y la radiación obligaron a evacuar de inmediato a cerca de 120 personas, muchas de ellas sorprendidas en plena noche, mientras las llamas amenazaban con extenderse a cuartos contiguos. Algunas familias descendieron entre humo y confusión, guiadas por los elementos de Protección Civil de Monterrey.

Bomberos de Nuevo León, apoyados con cuatro máquinas, ingresaron al edificio para sofocar el incendio y contener los daños, mientras policías municipales aseguraban el perímetro para permitir el paso de las unidades de emergencia.

Las autoridades continuaban hasta pasada la medianoche con la evaluación del inmueble y la eliminación de riesgos, mientras las familias esperaban noticias sobre la habitabilidad de sus departamentos tras el siniestro.

