Nuevo León

Informa gobierno interrupción de servicios digitales

Según informó el Estado, fueron los mismos técnicos que proveen el servicio, quienes provocaron un corte en la fibra óptica

  • 09
  • Diciembre
    2025

El gobierno del estado de Nuevo León, avisó que durante este martes experimentó problemas en los servicios digitales que provee, debido a fallas externas.

Debido a esto, sitios públicos tuvieron problemas a la hora de navegar, además, quienes esperaban correos institucionales, también se vieron afectados.

Tras identificar el incidente, los equipos técnicos confirmaron que el origen del problema fue un corte de fibra óptica.

El proveedor envió personal de campo, que identificó la ubicación exacta del daño y ya avanza en las labores de reparación.

La Secretaría de Administración, encargada de la Subsecretaría de Tecnologías, permanece en comunicación directa con el proveedor y da seguimiento continuo, para restablecer los servicios lo antes posible. 


