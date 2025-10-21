Cerrar X
ddff3c26_5b86_4834_a25a_612af1659986_8c2bacd2df
Nuevo León

Inicia la glosa en Congreso con protesta de decir la verdad

La primera glosa del gobierno inició en el Congreso del Estado con la presencia de funcionarios estatales como el secretario de gobierno Miguel Flores

  • 21
  • Octubre
    2025

La primera glosa del gobierno inició en el Congreso del Estado con la presencia de funcionarios estatales como el secretario de gobierno Miguel Flores, el de seguridad, Gerardo Escamilla y el titular de Protección Civil.

Como todos los años en el Poder Legislativo se lleva a cabo la glosa de gobierno, para que los diputados cuestionen al Estado sobre las acciones y resultados que están haciendo y para garantizar que se respondan las preguntas, inician la sesión con una protesta de decir la verdad.

Aunque esta acción fue criticada el año pasado, los diputados lo mantuvieron y tanto el secretario general de gobierno, como el de seguridad y los demás funcionarios estatales lo cumplieron, sólo diciendo “sí protesto” pero sin levantar la mano.

El primero en tomar la palabra fue el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores quien resaltó el trabajo en movilidad y seguridad del actual gobierno.

“La glosa no se trata de discutir, percepciones, sino de reafirmar con datos y realidades; los resultados presentados en el cuarto informe que son puras buenas noticias para Nuevo León, en materia de movilidad somos el único estado en construir dos líneas del metro al mismo tiempo, por cierto, el monoriel más largo de todo América Latina 

“También renovamos por completo la flotilla de 4000 nuevas unidades como también el único gobierno de la historia que ya construyó cuatro carreteras y hoy sigue construyendo tres, a la vez en materia de seguridad, realizamos una inversión histórica de $30,000 millones de pesos, y hoy tenemos a la mejor policía de México”, dijo Miguel Flores.

Así mismo, el secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla resaltó la reducción en los porcentajes de delitos.

“Los resultados son positivos en el 2025 , los homicidios dolosos disminuyeron un 54%, el Feminicidio en un 82%, pasamos de ser el cuarto lugar nacional, según la tabla, según la tasa de 100,000 habitantes al 14 y estamos por debajo de la media.

“También podemos reportar una reducción en el delito de robo, sus distintos modalidades de un 25%. Gracias al trabajo conjunto entre los municipios, fiscalía y fuerza civil detrás de cada resultado, hay un esfuerzo sostenido para fortalecer a las instituciones en fuerza civil, hemos vivido una etapa de crecimiento sin precedentes”, dijo Escamilla.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_5cd09f99b5
Invitan a entrega de testamentos gratuitos en Nuevo León
Whats_App_Image_2025_08_20_at_6_28_21_PM_4657554af6
Impulsa Miguel Flores trabajo en equipo con el Consejo NL
Whats_App_Image_2025_08_18_at_10_55_31_PM_9a9da05514
Respalda Miguel Flores a nuevo comandante de séptima zona militar
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_21_at_12_01_16_PM_1_a040f2fc03
Vendedores de flores en Saltillo se preparan para Día de Muertos
Whats_App_Image_2025_10_21_at_3_58_19_PM_60a2621f45
María Luján promete cero impunidad y refuerza plan municipalista
Whats_App_Image_2025_10_21_at_4_34_11_PM_d226fb5036
Comerciantes del centro de Saltillo piden equidad en operativos
publicidad

Más Vistas

c67ac690_d445_45c8_94f7_07f8dfc6242f_6ad91b58dd
Identifican en Nuevo León 700 mil placas irregulares
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
publicidad
×