miercoles_de_ceniza_catedral_monterrey_ff4c86d69a
Nuevo León

Inicia Miércoles de Ceniza en Catedral Metropolitana de Monterrey

La primera misa fue encabezada por el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, quien invitó a los fieles a vivir este tiempo litúrgico

  • 18
  • Febrero
    2026

Con el llamado a la humildad, la conversión y la preparación espiritual rumbo a la Semana Santa, este miércoles dio inicio la Cuaresma con la celebración del Miércoles de Ceniza en la Catedral Metropolitana de Monterrey.

La primera misa fue encabezada por el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, quien invitó a los fieles a vivir este tiempo litúrgico con reflexión y compromiso personal.

“Es la jornada de la ceniza, la jornada del polvo, recordando quiénes somos, pero también hacia dónde nos lleva el Señor.

Es importante que asumamos una actitud de humildad frente a Dios, viviendo plenamente”, expresó el prelado.

Imposición de ceniza se llevará a cabo en todas la parroquias

Tras concluir la primera Eucaristía en Catedral, el arzobispo explicó que durante este día la imposición de la ceniza se llevará a cabo en todas las parroquias de la Arquidiócesis, además de llegar a espacios donde las personas no pueden acudir por sí mismas.

“Queremos llegar a todos los lugares, especialmente a donde no pueden salir, como son los enfermos y quienes se encuentran en los centros de reinserción social”, señaló.

Cabrera López destacó que la Cuaresma comprende 40 días de preparación espiritual, fundamentales para vivir con plenitud la Pascua.

“Es un tiempo de penitencia y de conversión para poder vivir la alegría de la Pascua. No hay fiesta si no se prepara uno para ella. Queremos prepararnos convenientemente para la Semana Santa, una fiesta que pide mucha fe en Dios, pero también mucha caridad entre nosotros”, subrayó.

Finalmente, el arzobispo compartió el mensaje del Papa para este tiempo litúrgico, enfocado en tres acciones clave.

“El Papa nos ha pedido tres cosas: escuchar a Dios, ayunar —no solo materialmente, sino también espiritualmente— y de modo especial cuidar nuestro lenguaje y el respeto al prójimo”, puntualizó.

Desde temprana hora, cientos de fieles acudieron a la Catedral Metropolitana para recibir la ceniza, marcando así el inicio de uno de los tiempos más importantes para la Iglesia Católica.


