Nuevo León

Presenta Acosta Naranjo partido ‘Somos México’ en Monterrey

En el evento, Acosta Naranjo señaló que el país atraviesa una grave crisis política y social, lo que ha motivado a miles de ciudadanos a no animarse a votar

  • 26
  • Septiembre
    2025

En un encuentro con simpatizantes en Monterrey, el licenciado Guadalupe Acosta Naranjo presentó el proyecto ciudadano “Somos México”, una nueva organización que busca constituirse como partido político nacional con una visión ciudadana, incluyente y de renovación generacional.

Durante el evento, Acosta Naranjo señaló que el país atraviesa una grave crisis política y social, lo que ha motivado a miles de ciudadanos a no animarse a votar en las elecciones. 

 “Si no hubiera esta gravísima crisis en México, no habría necesidad de organizarnos, como en este momento. México está sufriendo un deterioro profundo”, afirmó.

“Somos México” ha realizado ya 105 asambleas en el país y tiene como meta alcanzar las 200 antes de enero de 2026, cumpliendo con los requisitos legales para el registro de un nuevo partido político. Se espera realizar 13 asambleas más este fin de semana, 50 en octubre y el resto en noviembre y diciembre.

Una estructura sin ambiciones electorales personales

Una de las principales propuestas del movimiento es que ninguno de los dirigentes estatales o municipales podrá ser candidato a cargos de elección popular. 

“Aquí no se trata de usar el partido para el beneficio personal. Si a mí me toca ser secretario del comité estatal, yo no quiero ser candidato de nada. No me falta chamba, me falta país, democracia, división de poderes”, expresó Acosta Naranjo.

El objetivo, dijo, es construir una organización honesta y auténticamente ciudadana, que permita a la ciudadanía ser escuchada y representar una verdadera alternativa frente a los partidos tradicionales. 

“Si no tenemos un instrumento propio, no nos van a escuchar, y al final pondrán a los que quieran sin que participe la ciudadanía”, advirtió.

Juventud: futuro en el 2030

El dirigente también adelantó que, para el proceso electoral de 2030, “Somos México” impulsará candidatos menores de 35 años, en un esfuerzo por renovar la clase política del país y cerrar filas rumbo a una nueva etapa para la República.

“Nuevo León no se puede quedar atrás. Queremos un México que crezca en oportunidades, no con los mediocres crecimientos que hay hoy. Por eso Somos México, por eso estamos dando esta batalla”, sentenció.

Finalmente, Acosta Naranjo lamentó la crisis de inseguridad que vive el país, con decenas de miles de personas desaparecidas y el sufrimiento de miles de familias. “Casi siempre son las mujeres quienes andan buscando a sus hijos”, dijo. 

Y concluyó: “Si logramos demostrar que no fue discurso, sino una realidad, vamos a recuperar la República en 2030”.


