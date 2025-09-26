Cerrar X
Nuevo León

Inicia San Pedro proceso legal para designar a alcalde sustituto

Debido a estos movimientos, Mercedes Zorrilla Alcalá rindió protesta este viernes 26 de septiembre como nueva secretaria del Ayuntamiento de San Pedro

  • 26
  • Septiembre
    2025

Ante el sensible fallecimiento de Mauricio Fernández Garza, quien hasta hace un par de semanas fungía como alcalde de San Pedro, el cabildo inició el proceso legal para nombrar a quien será su sustituto.

El puesto será ocupado por Mauricio Farah Giacomán, quien ejercía el puesto de secretario del Ayuntamiento, posteriormente, presentó su renuncia al cargo para asumir como octavo regidor, en suplencia de Adrián Marcos Dieck, quien solicitó licencia y ahora atravesará el proceso legal para convertirse en alcalde.

WhatsApp Image 2025-09-26 at 5.54.26 PM (1).jpeg

Debido a estos movimientos, Mercedes Zorrilla Alcalá rindió protesta este viernes 26 de septiembre como nueva secretaria del Ayuntamiento de San Pedro. Durante esta ceremonia, se guardó un minuto de silencio en memoria de Mauricio Fernández.

Será este lunes 29 de septiembre a las 08:00 horas cuando se celebre la sesión extraordinaria del Cabildo de San Pedro para votar la designación de Mauricio Farah como nuevo alcalde.

En caso de ser aprobado, se notificará la decisión al Congreso Local para dictaminar la designación del alcalde sustituto.


