No hay pruebas contra acusados en Caso Rudy; afirma Fiscalía

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que, tras una investigación exhaustiva, resolvió no ejercer acción penal en el caso relacionado con la presunta agresión sexual reportada el pasado mes de marzo dentro de las instalaciones del campus Tec Milenio, ubicado en la colonia Paseo Residencial.

La carpeta de investigación se inició el 11 de marzo de 2025, tras la denuncia presentada por un adolescente, alumno del plantel, quien refirió haber sido víctima de agresión sexual en el área de baños del plantel.

El dictamen, emitido el viernes 12 de septiembre, se basa en un conjunto de diligencias médico-legales, psicológicas y testimoniales, además de peritajes forenses y estudios jurídicos, que llevaron a concluir que los hechos denunciados no encuadran en el tipo penal de violación, según lo establecido en el Código Penal vigente del estado.

Y es por eso que, la Fiscalía determinó que no existen elementos suficientes para proceder penalmente y notificó formalmente esta decisión a las partes involucradas.

