Cerrar X
tecmilenio_papas_rudy_4094f703bf
Nuevo León

No hay pruebas contra acusados en Caso Rudy; afirma Fiscalía

Luego de seis meses del presunto caso de violación contra el estudiante Rudy, la FGJ León determinó que no existen pruebas para proceder contra los acusados

  • 13
  • Septiembre
    2025

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que, tras una investigación exhaustiva, resolvió no ejercer acción penal en el caso relacionado con la presunta agresión sexual reportada el pasado mes de marzo dentro de las instalaciones del campus Tec Milenio, ubicado en la colonia Paseo Residencial. 

La carpeta de investigación se inició el 11 de marzo de 2025, tras la denuncia presentada por un adolescente, alumno del plantel, quien refirió haber sido víctima de agresión sexual en el área de baños del plantel.

El dictamen, emitido el viernes 12 de septiembre, se basa en un conjunto de diligencias médico-legales, psicológicas y testimoniales, además de peritajes forenses y estudios jurídicos, que llevaron a concluir que los hechos denunciados no encuadran en el tipo penal de violación, según lo establecido en el Código Penal vigente del estado.

Y es por eso que, la Fiscalía determinó que no existen elementos suficientes para proceder penalmente y notificó formalmente esta decisión a las partes involucradas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_13_at_4_54_23_PM_b79a02871d
Rescata PC a mujer lesionada en el Cerro de la Silla
EH_UNA_FOTO_75_258694614c
Arranca gobernador obras de construcción de inversión extranjera
nl_6g_c9e1fca05b
Alza la voz Grupo de las 6 por gastos injustificados en Congreso
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_11_f2d2d2adbf
El 'Canelo' Álvarez defiende sus títulos ante Crawford
EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T200703_736_01d9e91de8
Trump pide a países de la OTAN dejar de comprar petróleo ruso
EH_UNA_FOTO_9_791c4110ef
Pionyang advierte 'Tácticas desfavorables' por maniobras de Seúl
publicidad

Más Vistas

pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Confirman fallecimiento de Alicia Matías Teodoro; suman 9 muertos
salud_abuelita_cdmx_d702a368f9
Alicia Matías no murió, está grave: rectifica Salud CDMX
Whats_App_Image_2025_09_12_at_12_17_47_AM_1c949f7543
Escándalo de huachicol fiscal salpica a Vector Casa de Bolsa
publicidad
×