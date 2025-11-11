Cerrar X
Nuevo León

Insistirán en que el presupuesto sea municipalista

Será este jueves a las 12:00 del mediodía que todos los involucrados se reunirán para empezar a detallar la propuesta del paquete fiscal del 2026

La presidenta de la comisión de Presupuesto, la priista Lorena de la Garza insistió en que el presupuesto 2026 debe de ser municipalista, ya que actualmente los municipios absorben gastos que no les corresponden.

En entrevista, recalcó que los municipios hacen labores de movilidad, educación, infraestructura, salud e incluso labores de agua y drenaje, que son tareas estatales o federales, lo cual, les absorbe recursos que pueden destinar en otras acciones.

“Hemos hecho mucho énfasis en la necesidad de tener un enfoque municipalista, los municipios son los que hoy están haciendo muchas labores en sustitución de las autoridades tanto estatales como federales en temas como de movilidad, de educación, de salud, en infraestructura, agua y drenaje.

“Entonces tenemos que ver cómo desde el Congreso compensamos esas actividades que hoy están haciendo los municipios, aún y cuando no es lo que marca la constitución, pero sí tiene que contemplarse lo que los municipios están absorbiendo”, dijo Lorena de la Garza.

Será este jueves a las 12:00 del mediodía que tanto la presidenta de la comisión, como todos los coordinadores de los grupos legislativos del Congreso Local, personal de la Tesorería del estado y de la Secretaría General de Gobierno, se reunirán para empezar a detallar la propuesta del paquete fiscal del 2026.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, puntualizó que desde su postura se enfocarán en que el presupuesto se destine a terminar las obras que ya están empezadas como carreteras y líneas del metro.

“Esperemos y que vengan los temas prioritarios para Nuevo León, como terminar la movilidad, más camiones, las líneas 4 y 6 del metro, el tema de drenajes sanitarios y cómo vamos a mejorar el medio ambiente.

“Vamos a ser muy exigentes con esos temas, es una primera reunión, es un avance y esperemos y podamos tener un buen dialogo y negociación para que a partir del 20 de noviembre podamos avanzar en el Congreso para tener recursos para las obras necesarias”, dijo Carlos de la fuente.


