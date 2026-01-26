Podcast
Nuevo León

Asistirán diputados a reunión de Presupuesto 2026

El coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, comentó para El Horizonte que están listos para asistir y llegar a un acuerdo en la reunión de este jueves

  • 26
  • Enero
    2026

Para llegar a un acuerdo en el tema del Presupuesto 2026, los diputados ya aseguraron que se presentarán para verificar las propuestas del Poder Ejecutivo.

Aunque la reunión se había pactado originalmente para este miércoles 28 de enero a las 15:00 de la tarde en la tesorería, por cuestiones de agenda se recorrió al jueves; sin embargo, los diputados aseguraron que irían.

El coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, comentó para El Horizonte que están listos para asistir y poder llegar a un acuerdo, y en ocasiones anteriores indicó que pondrán sobre la mesa la denuncia de los recursos que no se le depositaron al Congreso en este mes de enero.

“Claro, solo estábamos viendo si se cambiaba de fecha porque a algunos ese día se nos complicaba”, comentó el diputado Carlos de la Fuente.

Por su parte, la diputada Sandra Pámanes, coordinadora de Movimiento Ciudadano, dijo que espera que en esta reunión haya un análisis más completo para ahora sí avanzar.

"Estamos convocados por el Secretario General de Gobierno para dialogar con él y con la Tesorería; esta misma semana nos vamos a reunir.

“Hay diferentes opiniones particulares de hacia dónde quieren ir las negociaciones, pero creo que hasta que no nos sentemos y veamos el panorama completo sobre lo que sí se ha podido aplicar y qué es lo que falta, no podemos avanzar", agregó Sandra Pámanes.

 


