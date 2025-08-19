Intensifican limpieza en escuelas previo al regreso a clases

A 10 días de que inicien las clases en las escuelas, la Secretaría de Educación aseguró que intensificarán los programas de limpieza en los planteles, para que los menores regresen a las clases de manera digna.

Las clases en las escuelas de educación básica, que son los jardines de niños, primarias y secundarias, inician sus clases el próximo 1 de septiembre y en muchas de ellas, por el periodo vacacional, se deja crecer la hierba e incluso pueden llegar a sufrir robos.

Ante esto, el Secretario de Educación, Juan Paura, aseguró que desde hace días están trabajando en la limpieza; sin embargo, intensificarán estos trabajos.

“Estamos trabajando en el tema del desahogo y de toda la hierba que crece normalmente por el periodo vacacional, pero estamos en una campaña de limpieza que buscamos intensificar, para el efecto de que las escuelas se encuentren en las mejores condiciones, proporciones características para recibir a los alumnos.

“Nosotros identificamos a los 200 planteles que tengan mayor problema, pero estamos trabajando con municipios, asociaciones gubernamentales y no gubernamentales y, desde luego, con los padres y madres para atacar la mayor parte de las escuelas afectadas”, dijo el secretario de Educación.

Puntualizó que en estas brigadas de limpieza está participando todo el personal de la Secretaría de Educación y que hasta el momento ya se han atendido al menos 70 de estas 200 escuelas que son las más afectadas; sin embargo, no especificó en qué zonas se encontraban.

