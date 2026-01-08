Víctimas del Tren Interoceánico no necesitan denunciar: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no es necesario que las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico presenten denuncias penales, al señalar que ya existe una carpeta de investigación abierta y el Gobierno federal se hará cargo de la reparación integral del daño.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que las personas afectadas tienen pleno derecho a acudir con abogados si así lo desean, aunque aclaró que ello no es indispensable para que se haga justicia.

Investigación ya está en marcha

Sheinbaum explicó que la Fiscalía abrió la carpeta de investigación de oficio, por lo que cualquier denuncia adicional se integraría al mismo expediente.

“Las víctimas tienen derecho a acercarse a un bufete de abogados, siempre es su derecho. Lo que decimos nosotros es que no es necesario”, expresó.

Añadió que, aunque se presenten más denuncias, todas conducirán a las mismas conclusiones derivadas de la investigación principal.

“Ya hay una carpeta de investigación abierta por esta circunstancia, producto de 14 personas que lamentablemente fallecieron y de todas las personas heridas”, sostuvo.

Garantizan reparación integral del daño

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal, enfatizó que el Gobierno federal garantizará la reparación integral del daño conforme a la Ley General de Víctimas y a protocolos internacionales, sin que las personas afectadas tengan que asumir costos legales.

“Muchas veces algunos bufetes se acercan con la idea de conseguir dinero para ellos y al final se llevan un porcentaje de la reparación del daño. No es necesario”, advirtió.

Indicó que será la Fiscalía la encargada de establecer las condiciones de reparación para las víctimas y sus familias.

Accidente dejó 14 personas fallecidas

El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrió el pasado 28 de diciembre en el Istmo de Tehuantepec, a la altura del municipio de Nizantla, Oaxaca, cuando al menos tres vagones se salieron de las vías y uno cayó a un barranco, en donde 14 personas perdieron la vida.

