Coahuila

Confirman que estética del Congreso se financia de las Cámaras

La exdiputada, Mary Guajardo, precisó que la existencia de estos espacios no implica lujos extraordinarios ni beneficios exclusivos

  • 06
  • Febrero
    2026

La exdiputada federal Mary Thelma Guajardo Villarreal confirmó que los servicios de estética que operan tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República se cubren con presupuesto institucional, como parte del funcionamiento interno de ambas Cámaras y no como un gasto personal de los legisladores.

Servicios forman parte del funcionamiento interno del Congreso

La exlegisladora explicó que estos espacios existen desde hace varios años y forman parte de los servicios administrativos permanentes del Congreso, destinados a personal y legisladores. Señaló que el cuidado de la imagen institucional es un elemento considerado dentro de la operación cotidiana, aunque subrayó que los propios legisladores cuentan con capacidad económica para solventar de manera personal este tipo de servicios.

Descartan que se trate de beneficios extraordinarios

Guajardo Villarreal precisó que la existencia de estos espacios no implica lujos extraordinarios ni beneficios exclusivos, sino una práctica histórica dentro del Poder Legislativo, similar a otros servicios internos que operan bajo reglas administrativas y presupuestales ya establecidas.

Trayectoria política de Mary Thelma Guajardo en Coahuila

Mary Thelma Guajardo Villarreal es una figura de la política en Coahuila, con base en Saltillo, y es reconocida como la lideresa histórica del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado.

Ha sido regidora de Saltillo, candidata a la gubernatura de Coahuila y diputada federal en la LXI Legislatura, donde se convirtió en la primera mujer en coordinar el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados.

Actualmente continúa como referente político del partido en Coahuila, impulsando su reorganización local tras la pérdida del registro nacional.


