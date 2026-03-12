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Finanzas

Invita Laredo al shopping y a celebrar la llegada de la primavera

Los visitantes podrán disfrutar del Farmers Market El Centro de Laredo, que ofrecerá productos locales frescos, artículos artesanales y música en vivo

  • 12
  • Marzo
    2026

The Outlet Shoppes at Laredo invitó a la comunidad a celebrar un “Fin de Semana de Celebración de Primavera”, este sábado 14 de marzo, en el primer nivel del centro.

Con las actividades planeadas, las familias, compradores y visitantes podrán disfrutar de un día lleno de actividades gratuitas para toda la familia, entretenimiento en vivo y festividades de temporada.

Entre ellas se encuentran la aparición del Conejo de Pascua, que llevará diversión primaveral para grandes y chicos y se efectuará en el área común Gap–Nike a partir de las once de la mañana.

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Las actividades incluirán regalos gratuitos para niños, fotos gratuitas con el Conejo de Pascua, juegos, música y entretenimiento familiar.

Los visitantes también podrán recorrer el Pop-Up de Pascua Slimerella, que contará con un colorido mercadito con vendedores y artesanos locales, música en vivo y rifas de canastas de Pascua.

Otra de las actividades de esta celebración es que los visitantes podrán disfrutar del Farmers Market El Centro de Laredo, que ofrecerá productos locales frescos, artículos artesanales y música en vivo.

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A la dinámica se suma la Celebración del Día Internacional de la Mujer, presentada por Mile One, que ofrecerá un evento enfocado en el bienestar que incluirá sesiones de yoga, pilates y ciclismo, así como bolsas de obsequios gratuitas para mujeres.

Un día completo de diversión

Todos los eventos comenzarán a las once de la mañana de este 14 de marzo y se desarrollarán a lo largo del primer nivel del centro comercial. 

“Se recomienda a los asistentes llegar temprano para disfrutar de los obsequios, el entretenimiento y toda la celebración de primavera”, señaló The Outlet Shoppes at Laredo, centro comercial outlet de dos niveles con 358,000 pies cuadrados, ubicado a orillas del Río Grande en el centro de Laredo, Texas. 

Como parte de su oferta, cuenta con reconocidas marcas de diseñador, incluyendo Coach, Vera Bradley, Abercrombie & Fitch, Under Armour y una tienda Nike Factory Clearance de dos niveles.

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