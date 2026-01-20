Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
donacion_coahuila_500be85420
Coahuila

Donación de Marcela Escobedo da esperanza a 25 familias

La familia de Marcela Escobedo convirtió su pérdida en un acto de amor al autorizar la donación de órganos, beneficiando a 25 personas

  • 20
  • Enero
    2026

La familia de Marcela Escobedo transformó el dolor de su partida en un acto de amor y solidaridad que hoy beneficia a 25 familias, luego de que sus órganos fueran donados para brindar una nueva oportunidad de vida a personas que se encontraban en lista de espera. Su decisión ha sido reconocida como un ejemplo de humanidad en medio de una de las circunstancias más difíciles que puede enfrentar una familia.

Tras confirmarse el fallecimiento de Marcela, el proceso médico permitió que distintos órganos y tejidos fueran procurados de manera oportuna, lo que hizo posible beneficiar a pacientes de diferentes edades y condiciones. Cada trasplante representa no solo una mejora en la salud, sino también la esperanza de retomar proyectos de vida que parecían detenidos.

Familiares señalaron que Marcela siempre se caracterizó por su generosidad y empatía, valores que hoy consideran siguen vivos a través de las personas que recibieron sus órganos. “Ella siempre pensaba en ayudar a los demás, y esta fue su última y más grande muestra de amor”, expresaron.

Especialistas en salud destacaron la importancia de la donación de órganos como un acto altruista que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para cientos de personas, además de reiterar el llamado a la sociedad para informarse y dialogar en familia sobre esta decisión antes de que sea necesaria.

En el último adiós, la familia de Marcela Escobedo reconoció que dudaron antes de tomar la decisión de que fuera donadora de órganos; hoy saben que fue la correcta. A pesar de que el costo de la preparación del cuerpo aumentó poco más de siete mil pesos y de que en redes sociales fueron señalados injustamente de lucrar con el cuerpo de su hermana, decidieron seguir adelante con la donación, aun cuando eso implicara un mayor gasto para poder enterrarla. La satisfacción, aseguran, es saber que hoy 25 familias tienen una nueva esperanza de vida gracias a Marcela.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_20_at_9_29_11_PM_2739667c6a
Joven de 23 años dona órganos y salva a dos personas en NL
INFO_7_DOS_FOTOS_1_50c440e725
Buscan agilizar denuncias por pensión alimenticia
EH_UNA_FOTO_2026_01_20_T101803_462_7796db5516
David Beckham defiende que sus hijos aprendan de sus errores
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_francisco_garduno_d75f0efa07
Defiende Presidencia nombramiento de Francisco Garduño en la SEP
parlamento_europeo_suspende_lazos_comercial_543b9286a6
Parlamento Europeo pausa acuerdo comercial con EUA por amenazas
EH_UNA_FOTO_2026_01_21_T094535_596_a475d8958c
Taylor Swift entra al Salón de la Fama de los Compositores
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×