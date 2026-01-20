Donación de Marcela Escobedo da esperanza a 25 familias

La familia de Marcela Escobedo transformó el dolor de su partida en un acto de amor y solidaridad que hoy beneficia a 25 familias, luego de que sus órganos fueran donados para brindar una nueva oportunidad de vida a personas que se encontraban en lista de espera. Su decisión ha sido reconocida como un ejemplo de humanidad en medio de una de las circunstancias más difíciles que puede enfrentar una familia.

Tras confirmarse el fallecimiento de Marcela, el proceso médico permitió que distintos órganos y tejidos fueran procurados de manera oportuna, lo que hizo posible beneficiar a pacientes de diferentes edades y condiciones. Cada trasplante representa no solo una mejora en la salud, sino también la esperanza de retomar proyectos de vida que parecían detenidos.

Familiares señalaron que Marcela siempre se caracterizó por su generosidad y empatía, valores que hoy consideran siguen vivos a través de las personas que recibieron sus órganos. “Ella siempre pensaba en ayudar a los demás, y esta fue su última y más grande muestra de amor”, expresaron.

Especialistas en salud destacaron la importancia de la donación de órganos como un acto altruista que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para cientos de personas, además de reiterar el llamado a la sociedad para informarse y dialogar en familia sobre esta decisión antes de que sea necesaria.

En el último adiós, la familia de Marcela Escobedo reconoció que dudaron antes de tomar la decisión de que fuera donadora de órganos; hoy saben que fue la correcta. A pesar de que el costo de la preparación del cuerpo aumentó poco más de siete mil pesos y de que en redes sociales fueron señalados injustamente de lucrar con el cuerpo de su hermana, decidieron seguir adelante con la donación, aun cuando eso implicara un mayor gasto para poder enterrarla. La satisfacción, aseguran, es saber que hoy 25 familias tienen una nueva esperanza de vida gracias a Marcela.

