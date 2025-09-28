Cerrar X
Foto_1_Seguridad_a_un_a_o_FAC_0a223fe1b0
Nuevo León

Juárez fortalece seguridad con policías y más equipo

Durante el primer año de gobierno se incorporaron 120 nuevos efectivos, alcanzando un total de 492 policías operativos, lo que representa un crecimiento del 18%

  • 28
  • Septiembre
    2025

A casi un año de asumir la presidencia municipal de Juárez, Félix Arratia Cruz destacó los avances logrados en materia de seguridad mediante una estrategia integral que ha permitido recuperar la confianza ciudadana y consolidar un nuevo modelo de protección.

El alcalde subrayó que hoy los policías de Juárez son los mejor pagados del Área Metropolitana de Monterrey, gracias a un aumento salarial histórico del 52%.

Además, se incorporaron 120 nuevos efectivos, alcanzando un total de 492 elementos operativos, lo que representa un crecimiento del 18%.

Foto 4- Seguridad a un a_o FAC.jpg

En infraestructura y tecnología, se pasó de 9 a 20 puntos de monitoreo y de 29 a 113 cámaras de vigilancia; también se entregaron 1,000 uniformes, 180 cámaras corporales y 120 chalecos balísticos. La corporación pasó de tener 9 vehículos a contar con más de 100 unidades activas entre patrullas y motocicletas.

Otro avance clave fue la creación de la primera Unidad de Investigación Criminal en la historia del municipio, enfocada en combatir delitos de alto impacto como el robo de vehículo y a transeúnte.

Asimismo, más de 300 elementos fueron capacitados en atención a víctimas, derechos humanos y reacción a emergencias.

Foto 3- Seguridad a un a_o FAC.jpg

“Hoy Juárez vive un nuevo rumbo en materia de seguridad. Nos propusimos dignificar a nuestros policías, modernizar la corporación y estar más cerca de la gente, y los resultados están a la vista. Seguiremos trabajando todos los días para que las familias de Juárez vivan con tranquilidad y confianza en su gobierno”, afirmó el presidente municipal.

Con estas acciones, el municipio busca consolidarse como un referente de seguridad en la región.

Foto 5- Seguridad a un a_o FAC.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

detienen_a_el_topo_exfuncionario_de_la_cuauhtemoc_y_presunto_integrante_de_la_union_tepito_8f8adc82b4
Detienen a 'El Topo' de La Unión Tepito con droga en CDMX
Whats_App_Image_2025_09_25_at_6_47_41_PM_f8513f3769
Destaca César Garza gran inversión en obra pública en Apodaca
intento_robo_banco_saltillo_947f2d19fe
Intento de robo a banco en Saltillo deja un hombre detenido
publicidad

Últimas Noticias

67b932ef_483b_4944_9665_6c53fed6b9c9_8725aa07e3
Todo listo para renovar el Poder Judicial de Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_4264fccda4
Fallece interno en centro de rehabilitación de Reynosa
EH_CONTEXTO_2025_09_29_T143634_422_7bfa86d7d4
Avanzan estudios sobre contaminación en Laguna La Escondida
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe
Whats_App_Image_2025_09_26_at_8_27_29_PM_1_d7c80c7ca9
Presenta Acosta Naranjo partido ‘Somos México’ en Monterrey
d0cb1edb_2792_4f9e_b7f1_a58fc8c97558_27ead0caff
Respaldan morenistas a Jesús Nava en su cuarto informe
publicidad
×