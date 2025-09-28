Juárez fortalece seguridad con policías y más equipo

A casi un año de asumir la presidencia municipal de Juárez, Félix Arratia Cruz destacó los avances logrados en materia de seguridad mediante una estrategia integral que ha permitido recuperar la confianza ciudadana y consolidar un nuevo modelo de protección.

El alcalde subrayó que hoy los policías de Juárez son los mejor pagados del Área Metropolitana de Monterrey, gracias a un aumento salarial histórico del 52%.

Además, se incorporaron 120 nuevos efectivos, alcanzando un total de 492 elementos operativos, lo que representa un crecimiento del 18%.

En infraestructura y tecnología, se pasó de 9 a 20 puntos de monitoreo y de 29 a 113 cámaras de vigilancia; también se entregaron 1,000 uniformes, 180 cámaras corporales y 120 chalecos balísticos. La corporación pasó de tener 9 vehículos a contar con más de 100 unidades activas entre patrullas y motocicletas.

Otro avance clave fue la creación de la primera Unidad de Investigación Criminal en la historia del municipio, enfocada en combatir delitos de alto impacto como el robo de vehículo y a transeúnte.

Asimismo, más de 300 elementos fueron capacitados en atención a víctimas, derechos humanos y reacción a emergencias.

“Hoy Juárez vive un nuevo rumbo en materia de seguridad. Nos propusimos dignificar a nuestros policías, modernizar la corporación y estar más cerca de la gente, y los resultados están a la vista. Seguiremos trabajando todos los días para que las familias de Juárez vivan con tranquilidad y confianza en su gobierno”, afirmó el presidente municipal.

Con estas acciones, el municipio busca consolidarse como un referente de seguridad en la región.





Comentarios