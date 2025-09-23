Cerrar X
infancia_mauricio_2d9c746520
Nuevo León

La infancia de Mauricio Fernández, entre cariño y privilegios

Su legado perdurará a través de sus empresas, su colección de arte reunida en La Milarca y su peculiar personalidad que marcó a la sociedad regiomontana

  • 23
  • Septiembre
    2025

Mauricio Fernández Garza, una de las figuras más influyentes del panorama empresarial y cultural de Nuevo León, ha fallecido, pero su legado seguirá vivo en la historia de una ciudad que lo vio crecer.

Hijo de dos familias prominentes, Fernández Garza creció en un ambiente de privilegios que marcó su vida y sus múltiples facetas. 

Su padre, Alberto Mario Fernández Ruiloba, fue un destacado empresario y cofundador del Partido Acción Nacional (PAN), mientras que su madre, Margarita Garza Sada, fue una reconocida empresaria y promotora cultural.

WhatsApp Image 2025-09-23 at 11.46.43 AM (2).jpeg

Desde joven, Fernández desarrolló un carácter fuerte y una personalidad que, a menudo, oscilaba entre la sinceridad y la confrontación. 

Este humor directo le granjeó tanto seguidores como detractores, pero fue una de sus señas de identidad a lo largo de su carrera pública y privada.

Conocido por su agudeza para los negocios, Fernández Garza no solo heredó un legado, sino que también forjó el suyo propio. 

Sin embargo, una de sus mayores pasiones fue el arte, gusto heredado de su madre Doña Márgara Garza Sada, y se le recordará como un coleccionista incansable. 

WhatsApp Image 2025-09-23 at 11.46.43 AM (4).jpeg

A lo largo de su vida, reunió miles de piezas que culminaron en la creación de su museo, La Milarca. 

Este espacio cultural alberga unas 3,500 obras, que van desde arte antiguo hasta piezas contemporáneas, y que Fernández Garza puso a disposición del público.

WhatsApp Image 2025-09-23 at 11.46.43 AM.jpeg

En sus últimos años, utilizó plataformas como TikTok para compartir con sus seguidores la historia detrás de algunas de sus adquisiciones, revelando no solo el valor económico de las obras, sino también el profundo significado sentimental que tenían para él. 

La muerte de Fernández Garza deja un vacío en el mundo empresarial y cultural de México, pero su legado perdurará a través de las instituciones y las colecciones que ayudó a crear.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mauricio_fernandez_a5a1da00c9
Mauricio Hernández Garza: el alcalde irrepetible
Whats_App_Image_2025_09_23_at_8_44_26_PM_dd17b6873b
Honrará San Pedro a Mauricio Fernández con guardia de honor
ab655ef2_8003_4e31_8318_612228518bc1_2d8c483f3b
Reconocen legado de Mauricio Fernández en España
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_24_at_12_12_46_AM_6db04aa8fe
Economía mexicana luce con 'mejor cara' hacia cierre de año
finanzas_empleo_fcca23bbe2
Nuevo León es líder nacional en empleos en sector manufacturero
Captura_de_pantalla_2025_09_23_a_la_s_20_40_37_5dc555750a
Arte sacro guaraní revela mestizaje espiritual en Paraguay
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_21_at_10_25_39_PM_2_67bccfe0e0
Entristece a regios muerte de Débora Estrella en accidente aéreo
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T135603_362_e9c7c040f1
Conoce a la lista de ganadores del Balón de Oro 2025
EH_DOS_FOTOS_41_b0d1ebe902
Familiares y amigos acuden a funeral de Débora Estrella
publicidad
×