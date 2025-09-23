La infancia de Mauricio Fernández, entre cariño y privilegios

Mauricio Fernández Garza, una de las figuras más influyentes del panorama empresarial y cultural de Nuevo León, ha fallecido, pero su legado seguirá vivo en la historia de una ciudad que lo vio crecer.

Hijo de dos familias prominentes, Fernández Garza creció en un ambiente de privilegios que marcó su vida y sus múltiples facetas.

Su padre, Alberto Mario Fernández Ruiloba, fue un destacado empresario y cofundador del Partido Acción Nacional (PAN), mientras que su madre, Margarita Garza Sada, fue una reconocida empresaria y promotora cultural.

Desde joven, Fernández desarrolló un carácter fuerte y una personalidad que, a menudo, oscilaba entre la sinceridad y la confrontación.

Este humor directo le granjeó tanto seguidores como detractores, pero fue una de sus señas de identidad a lo largo de su carrera pública y privada.

Conocido por su agudeza para los negocios, Fernández Garza no solo heredó un legado, sino que también forjó el suyo propio.

Sin embargo, una de sus mayores pasiones fue el arte, gusto heredado de su madre Doña Márgara Garza Sada, y se le recordará como un coleccionista incansable.

A lo largo de su vida, reunió miles de piezas que culminaron en la creación de su museo, La Milarca.

Este espacio cultural alberga unas 3,500 obras, que van desde arte antiguo hasta piezas contemporáneas, y que Fernández Garza puso a disposición del público.

En sus últimos años, utilizó plataformas como TikTok para compartir con sus seguidores la historia detrás de algunas de sus adquisiciones, revelando no solo el valor económico de las obras, sino también el profundo significado sentimental que tenían para él.

La muerte de Fernández Garza deja un vacío en el mundo empresarial y cultural de México, pero su legado perdurará a través de las instituciones y las colecciones que ayudó a crear.

