Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T105155_223_7d7e09e413
Escena

'Euphoria 3' revela su trama en adelanto; tráiler este miércoles

El nuevo adelanto de la tercera temporada de Euphoria revela el regreso de Laurie, quien busca cobrar la deuda de drogas que Rue dejó inconclusa

  • 13
  • Enero
    2026

El más reciente teaser de la temporada tres de "Euphoria" confirmó lo que los fans esperaban desde el final de la segunda entrega: Laurie, interpretada por Martha Kelly, regresa para cobrar la deuda de drogas que Rue (Zendaya) contrajo tras perder una maleta de estupefacientes.

La trama pendiente, que quedó abierta desde la temporada anterior, se retoma de forma directa y con un tono aún más oscuro, dejando claro que las consecuencias del pasado alcanzarán a la protagonista.

Un salto temporal y nuevos escenarios

De acuerdo con lo revelado por el creador Sam Levinson y los avances difundidos, la nueva temporada presenta un salto temporal de aproximadamente cinco años después de la secundaria.

La historia inicia con Rue “al sur de la frontera, en México”, huyendo y endeudada con Laurie, mientras busca maneras “muy innovadoras”, y peligrosas, de saldar lo que debe, lo que sugiere una mayor inmersión en el mundo del narcotráfico y la adicción.

El regreso de Laurie

El pequeño adelanto, muestra explícitamente a Laurie retomando su papel como antagonista clave. Ella aparece saludando a Rue, mientras que dos tipos la esperan en la camioneta y otro tiene un arma para que la protagonista no escape. 

G-ji24vXwAEyMFz.jfif

La promoción de Martha Kelly a miembro regular del elenco confirma que su personaje tendrá un rol central en esta temporada.

La más oscura hasta ahora

La tercera temporada de "Euphoria", que se estrena en abril de 2026 por HBO y Max con episodios semanales los domingos, es considerada la más madura de la serie.

Explorará la adultez de los personajes, con Cassie y Nate establecidos en los suburbios, Jules en una escuela de arte, Lexi trabajando en Hollywood y Maddy en una agencia de talentos.

Además del regreso de Zendaya, la serie contará nuevamente con Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Alexa Demie, Maude Apatow y Colman Domingo, así como nuevas incorporaciones como Sharon Stone, Rosalía y Natasha Lyonne.

El adelanto ha generado gran conversación en redes sociales, donde los seguidores destacan el tono crudo y realista de una historia que deja claro que, para Rue, no existe un “final limpio”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_marruecos_60ea96aa49
Marruecos elimina a Nigeria y avanza a la final de la Copa África
G_ms_PB_Yb_QAU_Ww_FU_9abf219b05
Euphoria lanza tráiler de su temporada 3 y confirma estreno
Whats_App_Image_2026_01_14_at_12_10_24_AM_818e80626f
Exgobernador de Tamaulipas obtiene nuevo amparo
publicidad

Últimas Noticias

escena_gael_garcia_bernal_premio_francia_167ad4f3db
Francia galardona a Gael García Bernal por su trayectoria
nl_poder_judicial_c82ae3809e
Realiza Ejecutivo pago por más de $415 mdp a Poderes y Autónomos
macron_reunion_sheinbaum_2a96039184
Francia se suma a ejercicios militares en Groenlandia
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
publicidad
×