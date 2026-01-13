'Euphoria 3' revela su trama en adelanto; tráiler este miércoles

El más reciente teaser de la temporada tres de "Euphoria" confirmó lo que los fans esperaban desde el final de la segunda entrega: Laurie, interpretada por Martha Kelly, regresa para cobrar la deuda de drogas que Rue (Zendaya) contrajo tras perder una maleta de estupefacientes.

La trama pendiente, que quedó abierta desde la temporada anterior, se retoma de forma directa y con un tono aún más oscuro, dejando claro que las consecuencias del pasado alcanzarán a la protagonista.

Laurie returns to collect Rue’s drug debt in new teaser for ‘Euphoria’ Season 3.pic.twitter.com/tp6iN7DI4V — Pop Base (@PopBase) January 13, 2026

Un salto temporal y nuevos escenarios

De acuerdo con lo revelado por el creador Sam Levinson y los avances difundidos, la nueva temporada presenta un salto temporal de aproximadamente cinco años después de la secundaria.

La historia inicia con Rue “al sur de la frontera, en México”, huyendo y endeudada con Laurie, mientras busca maneras “muy innovadoras”, y peligrosas, de saldar lo que debe, lo que sugiere una mayor inmersión en el mundo del narcotráfico y la adicción.

El regreso de Laurie

El pequeño adelanto, muestra explícitamente a Laurie retomando su papel como antagonista clave. Ella aparece saludando a Rue, mientras que dos tipos la esperan en la camioneta y otro tiene un arma para que la protagonista no escape.

La promoción de Martha Kelly a miembro regular del elenco confirma que su personaje tendrá un rol central en esta temporada.

La más oscura hasta ahora

La tercera temporada de "Euphoria", que se estrena en abril de 2026 por HBO y Max con episodios semanales los domingos, es considerada la más madura de la serie.

Explorará la adultez de los personajes, con Cassie y Nate establecidos en los suburbios, Jules en una escuela de arte, Lexi trabajando en Hollywood y Maddy en una agencia de talentos.

Además del regreso de Zendaya, la serie contará nuevamente con Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Alexa Demie, Maude Apatow y Colman Domingo, así como nuevas incorporaciones como Sharon Stone, Rosalía y Natasha Lyonne.

El adelanto ha generado gran conversación en redes sociales, donde los seguidores destacan el tono crudo y realista de una historia que deja claro que, para Rue, no existe un “final limpio”.

