Lanza Apodaca programa de útiles; beneficiará a 80,000 alumnos

Con el objetivo de apoyar a las familias en el regreso a clases, el municipio de Apodaca dio inicio al programa “Útiles Contigo 2025”, encabezado por el alcalde César Garza Arredondo.

El programa se habilitó con 37 puntos de entrega en todo el municipio, donde serán beneficiados 80,000 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

“Apoyar la educación es invertir en el futuro de Apodaca. Este programa ha demostrado que cuando gobierno y comunidad trabajan juntos, podemos reducir desigualdades y abrir oportunidades para todos nuestros niños y jóvenes”, expresó el alcalde.

La entrega se realiza desde el lunes 4 de agosto hasta el martes 12, en un horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Los puntos de distribución serán instalados en colonias de todo el municipio, como bibliotecas, centros comunitarios, gimnasios, unidades polivalentes y parques municipales.

Para recibir los útiles, las personas beneficiarias deben presentar su folio de inscripción y una identificación oficial que los acredite como padres, madres o tutores de los alumnos.

Este programa está dirigido exclusivamente a residentes de Apodaca o a quienes tengan hijos inscritos en escuelas ubicadas dentro del municipio.

El edil indicó que “Útiles Contigo” es un derecho de todos los estudiantes apodaquenses, sin distinción.

La operación del programa involucra a cerca de 300 servidores públicos de las Secretarías de Desarrollo Humano, Concertación Social, Jóvenes y Deportes, quienes trabajan coordinadamente para garantizar una entrega ágil, ordenada y transparente.

Durante los últimos seis años se han entregado más de 480,000 paquetes escolares, consolidando este programa como uno de los más importantes en apoyo directo a la educación básica.

Para resolver dudas o recibir orientación, el gobierno municipal pone a disposición de la ciudadanía los siguientes canales de atención:

Correo electrónico: utilescontigo@apodaca.gob.mx, también el teléfono: 81-1325-2827 y la página de Facebook: Desarrollo Humano Apodaca.

Comentarios