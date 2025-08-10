Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_10_at_7_04_45_PM_f074283140
Nuevo León

Lanza Apodaca programa de útiles; beneficiará a 80,000 alumnos

El programa se habilitó con 37 puntos de entrega en todo el municipio, donde serán beneficiados 80 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria

  • 10
  • Agosto
    2025

Con el objetivo de apoyar a las familias en el regreso a clases, el municipio de Apodaca dio inicio al programa “Útiles Contigo 2025”, encabezado por el alcalde César Garza Arredondo.

El programa se habilitó con 37 puntos de entrega en todo el municipio, donde serán beneficiados 80,000 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

“Apoyar la educación es invertir en el futuro de Apodaca. Este programa ha demostrado que cuando gobierno y comunidad trabajan juntos, podemos reducir desigualdades y abrir oportunidades para todos nuestros niños y jóvenes”, expresó el alcalde.

La entrega se realiza desde el lunes 4 de agosto hasta el martes 12, en un horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, y los sábados de 9:00 a 13:00 horas. 

Los puntos de distribución serán instalados en colonias de todo el municipio, como bibliotecas, centros comunitarios, gimnasios, unidades polivalentes y parques municipales.

Para recibir los útiles, las personas beneficiarias deben presentar su folio de inscripción y una identificación oficial que los acredite como padres, madres o tutores de los alumnos.

Este programa está dirigido exclusivamente a residentes de Apodaca o a quienes tengan hijos inscritos en escuelas ubicadas dentro del municipio. 

El edil indicó que “Útiles Contigo” es un derecho de todos los estudiantes apodaquenses, sin distinción.

La operación del programa involucra a cerca de 300 servidores públicos de las Secretarías de Desarrollo Humano, Concertación Social, Jóvenes y Deportes, quienes trabajan coordinadamente para garantizar una entrega ágil, ordenada y transparente.

Durante los últimos seis años se han entregado más de 480,000 paquetes escolares, consolidando este programa como uno de los más importantes en apoyo directo a la educación básica.

Para resolver dudas o recibir orientación, el gobierno municipal pone a disposición de la ciudadanía los siguientes canales de atención:

Correo electrónico: utilescontigo@apodaca.gob.mx, también el teléfono: 81-1325-2827 y la página de Facebook: Desarrollo Humano Apodaca.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_c7b05800e1
Apodaca se corona tetracampeón estatal en Olimpiada 2025
Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
Whats_App_Image_2025_08_04_at_5_58_51_PM_6fa1458816
Apoya Escobedo a estudiantes con entrega de útiles escolares
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_DOS_FOTOS_1_104d67681d
Mueren bebé y un adulto tras accidente vial en Tamaulipas
aicm_reanudan_operaciones_9cc3d947f7
AICM reanuda operaciones tras suspensión por tormenta
rusia_acusa_a_ucrania_5c0de8205a
Ucrania contrata a cárteles mexicanos para la guerra, acusa Rusia
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
sddefault_d5e7b2ce5f
Estos son los pueblos originarios de Nuevo León
lluvia_archivo_33df2597ac
Alerta Conagua por tormentas en Nuevo León durante la tarde
publicidad
×